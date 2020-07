Apple Watch Series 6 budou zřejmě umět odhalit stres

Kdo používá Apple Watch, moc dobře ví, že se zdaleka nejedná pouze o prodlouženou ruku iPhonu, nýbrž i o parťáka pro zdravý životní styl. V poslední době se diskutuje, že by iPhone a Apple Watch mohli též přispět k duševnímu zdraví a omezování stresu, depresí a úzkostí.

K tomu by mohla přispět i nadcházející generace Apple Watch, jelikož se šušká, že by toto příslušenství mohlo shromažďovat údaje o srdeční frekvenci, které by sloužily k měření úrovně stresu. Apple Watch by tak mohly například odhalit blížící se panickou ataku. Pokud by se tak stalo, nejspíše by se jednalo o výsadu pouze Apple Watch Series 6, neboť nedávno představený watchOS 7 tuto funkci nezahrnuje. Hodinky by tedy mohly mít k tomuto účelu specifický hardware jako například monitorování kyslíku v krvi.

Apple nalévá značné množství peněz do ResearchKit, aby pomohl odborníkům v oblasti medicíny najít nové způsoby, jak používat Apple Watch i iPhone více a lépe v oblasti lidského zdraví. V budoucnu by například hodinky mohly umět rozpoznat příznaky Parkinsonovy choroby. Apple se též zasazuje o to, aby jeho zařízení uměla včas rozpoznat příznaky například Alzheimerovy choroby. Tato problematika je o poznání složitější a vědci při bádání po vývooji takové technologie u lidí měřili aspekty jako změna chování, rychlost psaní nebo frekvence komunikace. Tak či onak, společnost několikrát deklarovala, že se chce více zaměřit na zdraví svých uživatelů. Doufejme tedy, že od Apple Watch či iPhonu budeme moct v budoucnu v tomto směru vidět skvělé věci.