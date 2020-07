Prohlédněte si unikátní příslušenství k Apple Watch, které jim dodá ochranu a zároveň punc luxusu

Řada majitelů Apple Watch považuje doplňky typu ochranných pouzder za zbytečnost. Existují ale opravdu stylové prvky, které vaše chytré jablečné hodinky nejenom skutečně spolehlivě ochrání, ale navíc je promění v originální designový módní doplněk, u kterého si můžete být jisti tím, že ho jen tak někdo mít nebude. Příkladem takového příslušenství jsou kryty Gray, vyrobené z prvotřídních a vysoce kvalitních materiálů, které vaše Apple Watch ozvláštní.

Fotogalerie Cyber Watch 1 Cyber Watch 2 Cyber Watch 3 Cyber Watch 4 +4 Fotek Cyber Watch 5 Cyber Watch 6 Cyber Watch baleni Vstoupit do galerie

Tým lidí, kteří stojí za touto značkou, se podle svých slov nechal v mnohém inspirovat filozofií a přístupem společnosti Apple. Sází na preciznost, do detailu dotažený design a vyspělé technologie, a jeho motivací je touha dopřát jablečným chytrým hodinkám i navenek to, čím se mohou pochlubit zevnitř – průlomovou technologii a dokonalost. Výsledkem je příslušenství řady Cyber Watch, jehož cílem je proměnit Apple Watch v objekt, který se bude moci neustále pyšnit ohromujícím vzhledem. Na vzhledu si designéři krytů Cyber Watch dali skutečně záležet – na první pohled byste možná ani nepoznali, že máte tu čest s „obyčejnými“ Apple Watch. Na rozdíl od obyčejných krytů, které jsou na trhu běžně k dostání, a jejichž jediným cílem je zkrátka jen ochránit tělo Apple Watch před škrábanci, má kryt Cyber Watch navíc ještě estetickou funkci – a plní ji opravdu dobře.

Experti z Gray nezanedbávají ani funkční stránku krytů. Doplňky řady Cyber Watch jsou vyrobené z vysoce kvalitního a odolného titanu, zpracovaného do unikátního a originálního tvaru. U krytu to ale nekončí – společnost Gray umí vaše chytré hodinky „obléknout“ i do odolného, pohodlného a dobře vypadajícího řemínku – i ten se již na první pohled liší od svých řadových konkurentů. Společnost Gray slibuje, že spojení řemínku a titanového krytu vám zaručí, že brzy zapomenete, jak vlastně vaše Apple Watch původně vypadaly, a ke starým pořádkům se nejspíš ani nebudete chtít vrátit. Firma si dává záležet nejen na svých výrobcích jako takových, ale také na jejich balení. Krabička, ve kterých jsou doplňky řady Cyber Watch dodávány, se může pochlubit stejným precizním a designově hodnotným zpracováním.

Je pochopitelné, že zmíněné doplňky nejsou pro každého. Svědčí o tom i jejich cena, která v případě setu krytu a řemínku Gray činí v přepočtu zhruba 11 tisíc korun. Kdo si ale rád připlatí za luxus, kombinovaný s neotřelým vzhledem a funkčností, tomu se bude komplet jistě zamlouvat.