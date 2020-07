Takto by mohla vypadat nová generace iPadu mini

O příchodu nového iPadu mini se spekuluje již hezkou řádku měsíců a je takřka potvrzené, že se tabletu dočkáme již příští rok. Tuto pravděpodobnost mnohokrát naznačil i analytik Ming-Chi Kuo a jak to tak vypadá, neměli bychom čekat dlouho. Přesto je finální design a funkce zatím jedna velká neznámá, což podněcuje představivost fanoušků a designérů. Tento fakt ostatně vyprovokoval i známého designéra Petera Ortolaniho, který se často podílí na nejrůznějších konceptech a představuje potenciální vzhled chystaných produktů. Nejinak je tomu i u iPadu mini, který Ortolani ohákl do slušivého kabátku prémiového modelu Pro a rovnou mu zajistil i funkci Face ID.

Nutno podotknout, že byť se Ortolani inspiroval vzhledem iPadu Pro, verzi mini o 20% zmenšil, a byť by si jablečná tablet zachoval rozměr 7.9 palců, Apple by musel výrazně zúžit rámečky a nabídnout takřka jednolitou plochu pro displej. Místo Touch ID se zároveň v konceptu designér uchýlil k použití Face ID, díky čemuž je zařízení takřka dokonalou kombinací iPadu Pro a mini, aniž by docházelo k nějakým kompromisům. Přesto nelze na spekulace příliš spoléhat, jelikož se podle analytika Ming-Chi Kua Apple uchýlí spíš k 8.5 či 9 palcům, což by dávalo větší smysl. Ostatně, z iPhonu 12 se vyklubal pěkný gigant o rozměru 6.7 palců, tudíž se dá očekávat, že jablečná společnost bude chtít iPad nějak více odlišit a nabídnout větší rozměry. Bezrámečkový design je však jedno z alternativ a Apple by díky němu mohl docílit zvětšení displeje, aniž by upravoval rozměry samotného zařízení. Uvidíme, jak se nakonec technologický gigant rozhodne.