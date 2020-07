Nový iPad Air (2020) bude levnější než jeho předchůdce

Chystáte se koupit iPad Air? Pak pro vás máme dobrou radu – vyčkejte. Podle věhlasného analytika Ming-Chi Kua má totiž Apple na druhou polovinu letoška naplánováno představení nové generace tohoto modelu, která by měla zaujmout nejen hardwarem, ale i cenou. Totéž potvrzují i zdroje asijského portálu DigiTimes, které se v minulosti mnohokrát ukázaly jako poměrně přesné.

Podle dostupných informací hodlá Apple u iPadu Air (2020) přijmout stejnou cenovou a propagační strategii jako u iPhonu SE 2. generace. To jinými slovy znamená, že jej hodlá prezentovat jako prvotřídní zařízení, které si v mnoha ohledech nezadá ani s iPady Pro. Zároveň však navazuje z hlediska designu na jakousi tradici léty ověřených rámečkových iPadů s klasickým Home Buttonem, díky čemuž jej i lze prodávat za přívětivou cenu. Ta se má konkrétně v případě iPadu Air (2020) pohybovat pod 499 dolary v USA, u nás pak pod 14 490 korun. Jak hluboko pod tuto částku Apple klesne není však bohužel jasné.

Co se týče hardwarových specifikací, novinka by se měla dočkat nasazení čipsetu A13 Bionic, který tepe i v loňských iPhonech. Polepší si tedy “jen” o jednu generaci, avšak ani to není v žádném případě k zahození, jelikož kromě mírného navýšení výkonu znamená nasazení o rok novějšího procesoru velmi pravděpodobně i prodloužení softwarové podpory o jeden další rok. Koupě letošního Airu se tak rozhodně vyplatí víc než koupě staršího modelu. Kdy přesně novinka dorazí je však v tuto chvíli nejasné.