Apple Distinguished Educators slaví 25 let. Co se za tu dobu událo?

Pokud patříte mezi opravdové nadšence do společnosti Apple, tak rozhodně víte, že kalifornský gigant rozhodně nevytváří pouze různé produkty, kupříkladu iPhone či třeba MacBook. Kromě toho se snaží také tvořit společnost – podporuje učitele, zajímavé lidi a snaží se pomocí svých technologií vzdělávat žáky a studenty. V Česku tohle bohužel nelze moc sledovat, jelikož zde Apple v těchto odvětvích příliš nepůsobí, každopádně obyvatelé Spojených států vnímají Apple rozhodně jinak. I díky tomu mohl v roce 1994 vzniknout program Apple Distinguished Educators (ADE), který momentálně slaví 25 let.

Apple Distinguished Educators se snaží o přetvoření učení, a to právě pomocí technologií a produktů od společnosti Apple. Konkrétně je do tohoto již pětadvacetiletého programu zapojeno přes 3 tisíce učitelů ze 45 různých zemí světa. Jedním z členů programu ADE je také pětašedesátiletý učitel Dr. Carl Owens, který v průběhu své kariéry učil již několik tisíc vysokoškoláků a studentů magisterských a doktorských studijních programů, ze kterých se postupem času stali výborní učitelé, kteří pokračovali ve výuce dalších desetitisíců, ne-li statisíců studentů. Owens už má ale svou kariéru učitele za sebou. Ve svých 65 letech se chystá do penze a oproti mnohým lidem v jeho letech má v hlavě jasno. Podle něj je budoucnost učení a studování jasná a navíc k tomu má mnoho jeho studentů jeho myšlenku a poslání dále šířit. Rozhodně se tedy ničeho nebojí a ví, že jeho odkaz tady bude navždy.

„Největší radostí v životě učitele je netvořit studenty podle vlastní podoby, ale naopak se snažit, aby se stali lepšími a většími, než si doopravdy myslí, že jsou. Na této zemi jsem už vysadil více než dost stromů, tím mám na mysli tisíce studentů, se kterými jsem měl možnost pracovat. Musíte jim umožnit posunout vizi technologií vpřed. Oni, studenti, jsou naše budoucnost,“ uvádí Owens. Jedním z těchto studentů, který měl možnost se seznámit s Owensem, je Dr. Michael Torrence: „Počítání s budoucností, to je hlavním odkazem Owense. Příprava na zítřek nezačíná dnes, začala už dávno. Čím více času lidé tráví pohledem do minulosti, tím méně se jim toho v budoucnosti podaří. Počítání s budoucností je tedy vždy naší hlavní misí,“ říká Torrence. Dr. Michael Torrence má nyní 46 let a o této zmiňované misi se poprvé dozvěděl již před 18 lety, kdy působil druhý týden jakožto asistent basketbalového trenéra v Tennessee Tech. V kampusu Torrence narazil na Owense, který mu navrhnul, aby se za ním později zastavil, a aby si mohli popovídat o budoucnosti.

Od té doby spolu Torrence s Owensem hovoří prakticky každý den, a to již po dobu 18 let. Je jedno, jestli pomocí telefonu, osobně anebo e-mailem – neustále jsou spolu v kontaktu. Všechny tyto konverzace dokázaly Torrence nasměrovat na dráhu doktorského studia. I díky tomu je momentálně Torrence prezidentem Motlow State Community College v Tennessee. „Tehdy to znamenalo opravdu mnoho, vídat se s někým, kdo je Carl patřící do programu ADE. Díky tomu jsem byl schopný jít za hranice toho, co vidí běžný spotřebitel. Pochopil jsem dopad, který všechny nástroje mohou z pohledu technologa mít.“ Owens používá produkty Apple již od roku 1984, kdy si pořídil první Macintosh. Za svou kariéru se dostal do styku s obrovskou škálou jablečných zařízení, a to především na hodinách v Tennessee Tech’s Jeffers Learning Resource Center. „Ještě před. tím, než došlo k představení iPhonu či iPadu, Apple vyrobil počítač, díky kterým mohli být učitelé o mnoho lepší,“ uvádí Owens.

Dr. Carl Owens ve své výuce společně se studenty využívá především iPady, díky kterým je možné výuku přenést na úplně novou a kreativní úroveň. Podle jeho slov byly Apple produkty vždy tím, co dokázalo probudit kreativitu u žáků a studentů. Kromě používání aplikací Keynote, GarageBand a iMovie se Owens naučil své studenty kolaborovat po dobu několika let také vzdáleně. Tímto způsobem mohli všichni společně pracovat na různých projektech i tehdy, pokud nebyli pospolu, pomocí FaceTime poté Owens vedl hned několik různých lekcí z různých míst na světě. „Díky programu ADE mám několik kamarádů po celém světě a svým studentům vždy na první hodině říkám, že jim ukážu, jak bude vypadat vyučování budoucnosti. Poté pomocí FaceTime všem těmto kamarádům z programu ADE, jenž pochází z Austrálie, Nového Zélandu, Itálie a dalších států, zavolám,“ uvádí Owens. Když se na světě objevil COVID-19, tak byly všechny školy, potažmo učitelé, nuceni využít vzdáleného učení studentů. Tennessee Tech byla připravená, a to především díky Owensovi, který na tuto situaci připravoval celých 40 let. Perfektní připravenost potvrdili i samotní učitelé z Tennessee Tech.

„Praktiky, které Owens využíval před 20 lety, využívá i nyní – samozřejmě s pomocí nových a modernějších technologií,“ říká Beach, jeden z učitelů Tennessee Tech. Beach i výše zmíněný Torrence jsou při vyučování inspirování právě Owensem a vždy hledají nové možnosti, pomocí kterých mohou do výuky zapojit ty nejmodernější technologie. Později se Tennessee Tech spojila s Applem, díky kterému se mohou studenti učit především programovat. Momentálně oba výše zmínění učitelé pracují na tom, aby do škol zavedli učení s virtuální realitou. Dr. Carl Owens vždy profesorovi Beachovi říkal, že je velmi důležité dávat pozor na své slova a činy, jelikož si je studenti vždy zapamatují. „Owens mi dal možnost stát se lepším člověkem a dal mi možnosti, které bych rozhodně nezískal, kdybych jej neznal,“ tvrdí Beach.

„Pocit, který máte, když jste v blízkosti Owense, se neustále vyvíjí. Do dnešního dne mě Owens vyzývá a ptá se mě, jak se stanu lepším, než jsem byl včera. Opravdu věřím, že je svět díky něj lepším místem, a že jsem díky němu lepším člověkem,“ říká Torrence. Pokud se Owens podívá za sebe na svou minulost, což se nestává často, tak uvádí, že je jak na Torrence, tak i na Beache neskutečně pyšný, stejně tak i na další tisíce studentů, které učil. „Jsem rád, že jsem učitel. Jsem rád za každého studenta, kterého jsem měl možnost učit. Pokud se podívám na to, jak jsem si budoucnost na poli technologií představoval před 40 lety, tak doufám, že za dalších 40 let dojde ke stejnému, ne-li většímu pokroku. Věřím, že se všem mým studentům, které jsem učil, vyplní všechny jejich představy, a že se jejich budoucnost naplní takovým způsobem, jako ta moje,“ uvádí Owens.

Owens používá při učení především iPady. Podívejte se na jejich nový chystaný systém, iPadOS 14: