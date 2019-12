Šéf Applu: Programovat by měl umět naprosto každý

Výkonný ředitel jablečné společnosti, samotný Tim Cook, se včera vydal na veřejnou vysokou školu v San Jose. Ta se nachází nedaleko od samotného campusu v Cupertinu. Na vysoké škole se Cook setkal s Malala Yousafzai a prezidentkou vysoké školy Mary Papazian, aby společně diskutovali na téma vzdělávání a posílení postavení žen na univerzitě. Apple v roce 2018 oznámil spolupráci s nadací Malala Fund, která se stará o to, aby měly ženy a dívky po celém světě kvalitní vzdělávání. Obě společnosti od té doby spolu i nadále spolupracují a Tim Cook je dokonce v Malala Fund ve vedení rady.

Podle časopisu vysoké školy v San Jose, jenž má název The Spartan Daily, se Cook rozpovídal mimo jiné také o tom, že je důležité naučit děti již v raném věku programovat, a také učit k ochraně soukromí: „Snažíme se zaměřit výuku programování na naprosto všechny. Každý by měl umět programovat před absolvováním školy,“ uvedl Tim Cook. Zároveň výkonný ředitel jablečné společnosti říká, že by se měla ve třídách zavést spolupráce učitelů a techniky co nejdříve: „Čím dřív se stane učitel ve třídě koučem, a zároveň se začne technika využívat jako nástroj pro učení, tak se začnou projevovat skvělé výsledky u chlapců i dívek,“ myslí si CEO Applu. Malala Yousafzai se naopak zaměřila na to, aby předvedla, co všechno Malala Fund ve světě již dokázal. Zároveň se nebála ponořit do budoucnosti. Účastníkům sdělila své myšlenky o budoucnosti Malala Fund a také uvedla následující: „Technologie se vyvíjí velice rychle, a proto musíme pozměnit způsoby vyučování. Víme, že v některých oblastech není vzdělávání možné, ale technologie to může změnit.“

Díky podpoře Applu se nadaci Malala Fund podařilo zdvojnásobit počet dotací v rámci sítě Gulmakai Network. Dotace se dostaly například do Indie a Latinské Ameriky, a tak se mohlo ke středoškolskému vzdělání přihlásit až o 100 tisíc více dívek. Malala Yousafzai doufá, že se podaří její fond v příštích pěti letech rozšířit do dalších 10 zemí: „Na světe je 1 miliarda žen, které nejsou připraveny na práci, jelikož nemají dostatečné vzdělání, anebo jej nemají vůbec,“ uvedla Yousafzai. Malala Fund funguje také ve vývojářských akademiích od Applu v Brazílii. Apple pomáhá Malala Fund rozšířit svou organizaci tím, že podává pomocnou ruku ve formě technologií, studijních plánů, apod. Zkrátka dělá vše proto, aby dívky mohly na celém světě navštěvovat školu a dokončit své vzdělávání.