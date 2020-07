Objevila se další fotka baterie iPhonu 12

Včera ráno jsme vás na našem magazínu informovali o úniku fotek baterie pro některý či některé z chystaných iPhonů 12. Od vydání tohoto článku sice ještě neuběhl ani den, už tu však máme fotky další baterie. Ta se svými parametry velmi blíží té ze včerejška, avšak shodná není.

Nová baterie, kterou si Apple certifikoval u korejských úřadů, nabízí kapacitu 2815 mAh, takže je o něco málo větší než tomu bylo u včerejšího modelu, který disponoval kapacitou 2775 mAh. S ohledem na velmi malý kapacitní nárůst je zřejmě naprosto jasné i to, že se rozměrově dnešní baterka oproti té včerejší prakticky neliší, z čehož lze usuzovat, že jí Apple chystá pro jeden ze dvou 6,1” modelů – tedy buď pro iPhone 12 Max nebo pro iPhone 12 Pro.

Jako pravděpodobnější varianta se v tuto chvíli jeví druhý zmíněný iPhone, jelikož by měl oplývat technologiemi náročnějšími na energii. Pár mAh na baterii k dobru by mu tedy v tomto směru určitě neuškodily, byť se bezesporu jedná skutečně o “drobné”. Nicméně i přes tyto “drobné” navíc je kapacita této baterie nižší než kapacity baterií v iPhonech XR a 11, které Apple představil v letech 2018 a 2019. Vadit to ale ničemu ve výsledku nemusí. Od čipsetu Apple A14, který v letošních iPhonech poběží, se totiž kromě vysokého výkonu očekává i minimální energetická náročnost, což se samozřejmě podepíše na celkové výdrži telefonu. Zda tomu tak bude či nikoliv se nicméně oficiálně dozvíme až na podzim.