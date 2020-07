Intel se topí v problémech. Příchod jeho 7nm čipů je oddálen

Neúspěch Intelu by se v poslední době dal krájet. Takto by se dalo vyjádřit počínání této společnosti, jejíž čipy a procesy byly ještě před několika měsíci na samotném vrcholu. Asi nikdo z nás by si nedokázal představit, že „přímotopy“, jak se tehda procesorům od AMD přezdívalo, by někdy v budoucnu mohly procesory od Intelu takovým způsobem potopit. Stačilo ve společnosti AMD vyměnit vedení a prakticky ihned se začaly dít divy. Intelu jednoduše ujel vlak, na který se nejspíše snaží naskočit, ale bohužel stále neúspěšně. Plán Intelu je jednoduchý – vzchopit se na vlastní nohy a vzít si, co mu patří.

Pomyslný hřebík do rakve Intelu před nedávnem zatloukla také jablečná společnost, když v rámci konference WWDC20 vcelku očekávaně oznámila svůj přechod na vlastní ARM procesory. Přechod by měl být dokonán do dvou let, po kterých už se v nových jablečných počítačích procesory Intel jednoduše neobjeví. Významnou událostí se u Intelu měl stát přechod na procesory vyráběné 7nm výrobním procesem. Nových 7nm procesorů od Intelu jsme se podle původního plánu měli dočkat již v roce 2021, avšak dnes došlo k oznámení oddálení této události, a to až o celý půl rok: „Produkce 7nm procesorů od Intelu byla oddálena o cca 6 měsíců oproti původnímu očekávání. Celkově společnost Intel pokrokově zaostává přibližně 12 měsíců za svým interním cílem,“ uvádí mluvčí společnosti Intel. Již ve druhém čtvrtletí roku 2020 uvedl výkonný ředitel Intelu, Bob Swan, že není spokojen s výkonem chystaných 7nm procesorů.

Mezitím, co jsou 7nm procesory ve vývoji, tak má Intel v plánu již zanedlouho vypustit 10nm procesory Tiger Lake, a také 10nm procesory Ice Lake, určené pro servery. Vůbec první desktopové procesory vyrobené 10nm výrobním procesem z rodiny Alder Lake vypustí Intel v polovině roku 2021. Právě neustále odkládání, nízký výkon a nedodržování termínů nejspíše donutilo společnost Apple k tomu, aby přešla na své vlastní procesory ARM. Tyto procesory si bude Apple sám navrhovat, a tak si bude sám schopen určit, kdy se nové procesory objeví ve výrobě, společně s počtem jednotek, které se mají vyrobit. Kalifornský gigant si tímto krokem prohloubil svou nezávislost na ostatních společnostech, díky nasazení ARM procesorů bychom se navíc moli dočkat snížení cen jablečných počítačů.