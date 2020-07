Špatná zpráva: iMacy (2020) možná ještě dostanou procesory Intel a starý design

Pokud jste doufali, že se Apple rozhodne novou generaci iMaců, chystanou pro letošní rok, osadit procesory Apple Silicon, zřejmě vás následující řádky mírně zklamou. Na internet totiž unikl benchmarkový test, který zachycuje doposud nevydaný iMac s novým procesorem z dílny Intelu. Ten se zdá být alespoň dle svých vlastností nástupcem vrcholového čipu iMaců 2019 a je proto pravděpodobné, že jej Apple u nových iMaců použije právě jakožto nejvyšší konfiguraci.

Čipset, který doposud nepředstavený iMac z Geekbenche pohání, pochází konkrétně z rodiny Comet Lake-S. Jedná se tedy o 10. generaci Intel Core i9 s 10 jádry, 20 vlákny, 20 MB vyrovnávací pamětí L3 a 4,7 GHz Turbo Bostem. Co se týče grafické karty, testovaný iMac byl osazen AMD Radeon Pro 5300. Díky těmto specifikacím by měl být nový iMac zhruba o třetinu výkonnější v nejvýkonnější verzi oproti loňské nejvýkonnější verzi, což je poměrně velký krok kupředu.

Ačkoliv je nyní těžké říci, kdy bychom se mohli nové generace iMaců dočkat, vzhledem k tomu, že je Apple možná opět osadí procesory od Intelu, by to nemuselo být za příliš dlouho. Nasazení “inteláckých” procesorů by totiž pravděpodobně znamenalo to, že se produkt ani letos nedočká velkého designového upgradu, protože ani procesorový upgrade by se nedal označit za nic velkého. Je proto možné, že se letos dočkáme dalšího tichého představení stejně vypadajících iMaců skrze tiskovou zprávu s tím, že stroje s novým designem dorazí až v příštím roce s Apple Silicon. Apple může sice teoreticky nasadit nový design i letos, avšak vzhledem k tomu, že jej bude velmi pravděpodobně moci přizpůsobit přímo svým procesorům díky jejich skvělým tepelným vlastnostem se to zdá poměrně vzdálené. Ale kdo ví, třeba se právě díváme na benchmark stroje, který světlo světa spatřit nikdy nemá a je pouze testovací.