Apple svým čerstvým krokem přiblížil příchod produktů s mini LED displeji

Že se Apple chystá u svých produktů nasadit displeje s mini LED podsvícením se díky obrovskému množství nejrůznějších úniků stalo již jakýmsi veřejným tajemstvím. Kdy přesně novinky dorazí sice v tuto chvíli zcela jasné není, podle posledních informací se však zdá, že bychom na ně příliš dlouho čekat nemuseli. Vyplývá to ostatně i z nových zpráv asijského portálu DigiTimes.

Zpravodajcům z DigiTimese se podařilo zjistit, že se Applu podařilo uzavřít partnerství se společností Tripod Technology, která by mu měla dodávat jeden z nejdůležitějších komponentů právě pro mini LED displeje. Poměrně zajímavé je, že výrobce měl již dokonce spustit zkušební výrobu tohoto komponentu s tím, že pokud vše půjde jak má, na hromadnou výrobu by měl najet na začátku příštího roku. S ohledem na tuto skutečnost je tak poměrně pravděpodobné, že do této doby Apple nepředstaví žádný produkt s tímto typem displeje či představí maximálně pár modelů, jelikož na větší množství nebudou mít jeho partneři kapacity.

Obecně se dá říci, že v displejích s mini LED podsvícením vidí Apple dle všeho velkou budoucnost. Vzhledem k jejich vlastnostem rovnajícím se OLED displejům, poměrně nízké výrobní ceně, nenáročnosti na prostor v zařízení či nulovému vypalování pixelů se však této skutečnosti nelze absolutně divit. I proto se jejich nasazení očekává prakticky do všech produktů vyjma iPhonů. Na ty si totiž Apple zřejmě šetří až microLED displeje, které by měly posunout zobrazovací vlastnosti na ještě vyšší úroveň. Počítá se u nich totiž také s minimální energetickou náročností.