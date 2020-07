První produkty od Applu s mini LED displeji dorazí na začátku příštího roku, potvrdil další zdroj

Apple nechystá velkou rošádu nejen ve světě procesorů, ale také displejů. Již poměrně dlouho je totiž díky celé řadě úniků informací jasné, že chce do svých produktů dostat displeje s mini LED podsvícením, díky čemuž by výrazně zlepšil jejich zobrazovací vlastnosti a zároveň snížil spotřebu energie. A jak se zdá, příliš daleko od nasazení těchto displejů nejsme.

Příchod prvních produktů s mini LED displeji se obecně očekává na konci letoška či začátku příštího roku. Druhý zmiňovaný termín nyní potvrdili i analytici z výzkumné firmy TrendForce, jejichž zdroje tvrdí, že prvními produkty s displeji s mini LED podsvícením budou 12,9” iPady Pro a 14” a 16” MacBooky Pro. Kdy přesně by mohly produkty v prvním čtvrtletí příštího roku dorazit je sice v tuto chvíli nejasné, avšak jako nejpravděpodobnější se nyní jeví březen. Právě v tomto měsíci totiž Apple zpravidla pořádá své Keynotes, na kterých odhaluje první novinky pro daný rok. A to právě nové hardwary s ohledem na načasování velmi pravděpodobně budou.

Co se týče výrobců mini LED displejů, Apple má podle analytiků v plánu oslovit zejména tchajwanské firmy, aby se alespoň u tohoto komponentu nestal závislým na Číně. Postupem času se však závislosti na ní zřejmě stejně nevyhne, jelikož bude chtít tyto displeje používat v naprosté většině produktů, kvůli čemuž jich bude potřebovat obrovské množství. Na druhou stranu, v kuloárech se šušká o to, že by rád rozjel i vlastní výrobní závod na tento typ komponentu, díky čemuž by si alespoň částečnou soběstačnost udržel. Vše však v tomto směru ukáže až čas.