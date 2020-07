iOS 13.5.1 už si na iPhony nenainstalujete

Přešli jste před pár dny na nejnovější verzi mobilního operačního systému iOS s označením 13.6, ale z nějakého důvodu vám nevyhovuje a vy přemýšlíte nad návratem zpět na iOS 13.5.1? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Apple totiž přestal dnes v noci iOS 13.5.1 podepisovat, což znamená pro jeho uživatele jediné – instalace přes iTunes, potažmo Finder již není možná.

Apple se u končení podepisování nebo chcete-li podpory jednotlivých verzí iOS uchyluje vždy po několika týdnech po jejich vydání, čímž se snaží docílit toho, že nejnovější verze iOS používá naprostá většina jeho uživatelů a tím pádem tak mají i nejlépe chráněné telefony. Ukončení podepisování dále zabraňuje v šíření jailbreaku, který je zpravidla dostupný na starší verze iOS a nikoliv ty nejnovější. Pokud by vám iOS 13.6 přeci jen nevyhovoval, budete muset počkat minimálně dalších pár dnů do spuštění beta testování dalšího minoritního updatu iOS 13 či se můžete rovnou zapojit do beta testování iOS 14, které je již v plném proudu.

Kompletní seznam novinek, které iOS 13.6 přinesl:

Digitální autoklíče

Odemykání, zamykání a startování kompatibilních automobilů pomocí iPhonu

Bezpečné odstranění digitálních klíčů ze ztraceného zařízení prostřednictvím iCloudu

Snadné sdílení digitálních klíčů ze ztraceného zařízení prostřednictvím iCloudu

Snadné sdílení digitálních klíčů v iMessage

Profily řidičů vám umožňují nakonfigurovat sdílené klíče na plný přístup nebo omezené řízení

Díky rezervě energie můžete odemykat a startovat auto ještě až pět hodin po vybití baterie iPhonu

Zdraví

Nová kategorie symptomů v aplikaci Zdraví, mimo jiné symptomy zaznamenané ze sledování cyklu a EKG

Možnost zaznamenávat nové symptomy, například horečku, mrazení, bolest v krku nebo kašel, a sdílet je s aplikacemi třetích stran

Dílčí opravy chyb a další vylepšení