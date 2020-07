Hlavní dodavatel AirPods se chystá pustit i do výroby iPhonů

Jablečná společnost má se svými dodavateli poměrně důvěrné vztahy a není divu, že často dochází ke konkurenčnímu boji mezi jednotlivými společnostmi, kdo získá větší podíl na objednávkách Applu. Přesto ale mezi sebou výrobci aktivně spolupracují, což značí i nejnovější akvizice společnosti Luxshare, která si vzala na starost výrobu sluchátek AirPods. Právě ta totiž od dodavatele Winstron odkoupí jednu z továren v čínském městě Kchun-šan, kde dochází k výrobě iPhonů. Jak to tedy tak vypadá, společnost nechce spoléhat pouze na jablečná sluchátka a chce si ukrojit také část z koláče smartphonového portfolia. Mohlo by se tak jednat o první vlaštovku, která by zajistila výrobci Luxshare dominantní pozici na trhu.

Fotogalerie iPhone 11 Pro 1 iPhone 11 Pro 2 iPhone 11 Pro 3 iPhone 11 Pro 4 +4 Fotek iPhone 11 Pro 5 iPhone 11 Pro 6 iPhone 11 Pro 7 Vstoupit do galerie

S touto spekulací konec konců přišel již proslulý analytik Ming-Chi Kuo, jehož předpovědi se většinou plní. Ten na začátku roku přišel s odvážným tvrzením, že se pokusí Luxshare proniknout do tajů výroby iPhonů a pokusí se o expanzi. Každý dodavatel se totiž musí postupem času vypracovat a zmíněná společnost začínala nejprve na příslušenství a později se dostala k výrobě sluchátek AirPods a chytrých hodinek Apple Watch. Není tedy divu, že chce své podnikání posunout o úroveň výš. Apple navíc na svého aktuálního dodavatele iPhonů, společnost Winstron, mírně zatlačil a podnítil ji k dohodě s výrobcem Luxshare. Ta mimo jiné obsahuje i to, že se ve prospěch spolupráce vzdá části svého výrobního portfolia a dá příležitost i konkurenčnímu dodavateli. Samozřejmě se zpočátku bude jednat spíše o výrobu starších modelů, ale je možné a pravděpodobné, že se Luxshare postupně dostane i k vlajkovým lodím.