Druhá polovina roku 2021 se má podle výrobce TSMC nést ve znamení Apple Silicon

Je to teprve pár týdnů, co Apple na úvodní Keynote k WWDC slavnostně oznámil definitivní nezávislost společnosti, alespoň co se procesorů a jejich výroby týče. Až dosud totiž technologický gigant spoléhal na Intel, který Macy zásoboval svými čipy a úzce s jablečnou společností spolupracoval. Ty časy už ale dávno skončily, a byť se prozatím výrobce procesorů bude na zařízeních od Applu dál podílet, díky přechodu na architekturu ARM a vlastní čipy Apple Silicon dosáhne společnost většího propojení ekosystému a především vyššího výkonu spolu s nižší spotřebou. Mezi první vlaštovky obsahující nové procesory má pak patřit zejména 13.3palcový MacBook Pro a o něco později i lehčí a kompaktnější model Air.

Fotogalerie apple new chip mac 5 apple new chip mac apple new chip mac 6 apple new chip mac 5 +3 Fotek apple new chip mac 4 apple new chip mac 3 Vstoupit do galerie

Ačkoliv se obou notebooků podle analytika Ming-Chi Kua dočkáme již ke konci letošního roku, k největším změnám má dle slov výrobce a dodavatele TSMC dojít až ve druhé polovině roku 2021. Ostatně, Apple si na kompletní přechod na novou architekturu vyčlenil celé dva roky a dá se počítat s tím, že výroba nových Maců disponujících Apple Silicon bude spíše omezenějšího rázu. V roce 2022 by nás tedy mohl čekat také zbrusu nový Mac Pro, který by byl jablečnými čipy vybaven. Spekulace společnosti TSMC by se sice daly za normálních okolností brát s rezervou, ale právě tento výrobce se má na dodávání nových procesorů podílet a díky zvýšené poptávce očekává po dvou spíše chudších kvartálech nárůst v tržbách až o 20%.

Byť se výrobce TSMC bude na produkci Apple Silicon podílet již nyní a z velké části to bude právě on, kdo pro nová zařízení procesory zajistí, největší odbyt čeká společnost právě v druhé polovině roku 2021, kdy dojde k masivní výrobě a především bude Apple cílit i na nový design svých produktů. Oba letošní MacBooky mají totiž po vzhledové stránce navazovat na své předchůdce a jejich největší premisou mají být právě nové procesory, zatímco příští rok dojde k zahájení výroby zcela nové modelové řady. Uvidíme, zda se prognózy proslulého Ming-Chi Kua vyplní a my budeme moci využít potenciál Apple Silicon na maximum.