Apple prozradil, co je jeho prvním produktem bez uhlíkové stopy

Včera odpoledne jsme se ze strany Applu dočkali poměrně zajímavého oznámení, které se týkalo jeho boje za zlepšení životního prostředí. Společnost se v něm veřejně zavázala, že do roku 2030 přestanou všichni její dodavatelé zanechávat při výrobě Apple produktů uhlíkovou stopu, díky čemuž budou de facto nové hardwary 100% ekologické. Poměrně zajímavé přitom je, že jeden takovýto produkt už Apple ve své nabídce má.

V tiskové zprávě Apple na jejím samotném konci uvedl, že už nyní jeden jeho produkt 100% ekologický je. Jednat se má konkrétně o 16” MacBook Pro, který se vyrábí z prvních šarží hliníku, při jehož produkci byl uhlík eliminován na naprosté minimum a tudíž se dá považovat za “čistý”. Na vlastnostech produktu jako takového se však samozřejmě tento krok nikterak nepodepíše, což je pro jeho koncové uživatele jedině dobře.

Jak dlouho Apple “čistý” hliník pro výrobu MacBooků Pro 16” používá není v tuto chvíli bohužel jasné, jelikož to v tiskové zprávě neprozrazuje. Je však poměrně pravděpodobné, že tomu zatím bude jen krátce, jelikož s podobným kouskem by se jistojistě v případě, že by trval jakkoliv déle, světu pochlubil. Pokud by například “čistý” hliník používal už od představení produktu, určitě bychom o tom našli zmínku v představovací tiskové zprávě, což se však na podzim loňského roku nestalo.