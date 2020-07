Apple pracuje na vlastní herní konzoli

Zraky téměř všech fanoušků videoher se v posledních měsících upínají k chystaným next-gen konzolím ve formě Xboxu Series X a Playstationu 5. Svůj kus slávy si však zřejmě chce v herním světě utrhnout i Apple. Podle poměrně spolehlivého leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou @MauriQHD totiž pracuje na vlastní herní konzoli s ARM procesorem.

Fotogalerie Apple TV concept 5 Apple TV concept 4 Apple TV concept 6 Apple TV concept 7 +19 Fotek Apple TV concept 8 Apple TV concept 10 Apple TV concept 11 Apple TV concept 12 Apple TV concept 13 Apple TV concept 14 Apple TV concept 9 Apple TV concept 19 Apple TV concept 1 Apple TV concept 3 Apple TV concept 2 Apple TV concept 15 Apple TV concept 16 Apple TV concept 17 Apple TV concept 18 Apple TV concept 20 Apple TV concept 21 Apple TV concept 22 Vstoupit do galerie

Že by rád Apple do herního světa pronikl není již poměrně dlouho žádným tajemstvím. Ostatně, za potvrzení těchto slov lze považovat spuštění herní služby Apple Arcade či partnerství s celou řadou firem zabývajících se herním odvětvím – ať už softwarovým či hardwarovým. Na začátku roku se pak spekulovalo dokonce nad tím, zda Apple náhodou nechystá první herní Mac, kterým by cílil na profesionální hráče zářící v eSportu. Vývoj vlastní herní konzole by proto zřejmě ničím příliš nepřekvapil. Otázkou nicméně je, jakým směrem by se jí snažil směřovat. Už nyní je totiž víceméně jasné, že přimět vývojářská studia vyvíjející hry pro Microsoft či Sony, aby se zaměřila i na konzoli pro Apple by bylo vzhledem k použití ARM procesoru – tedy pravděpodobně procesoru řady A od Applu – velice obtížné. Mnohem pravděpodobnější se proto jeví výrazné zkvalitnění mobilních her, které jsou nyní dostupné na iPadech, iPhonech, iPodech touch či Apple TV. O to se ostatně Apple snaží jak skrze Apple Arcade, tak i nejrůznější softwarové nástroje, kterými jde vývojářům na ruku.

Pokud by byla herní konzole Applu zaměřena tímto směrem, zřejmě by nebylo ničím překvapivým, kdyby do značné míry vycházela z konceptu Apple TV, která se právě za jakousi elementární herní konzoli dá označit již nyní. Ostatně, že by se u ní Apple rád na hry v budoucnu ještě více zaměřil jsme již v minulosti několikrát slyšeli a proto by nebylo ničím překvapivým, kdybychom se v budoucnu dočkali speciální herní verze Apple TV, kterou by Apple označoval za plnohodnotnou herní konzoli. Kdy by se tak mohlo stát je nicméně v tuto chvíli nejasné. Leaker totiž žádný časový rámec příchodu novinky neprozradil.