Takto používá Mac slavný fotograf Tyler Mitchell a hudebník James Blake

Společnost Apple po delší době opět na svém youtubovém kanále zveřejnila další z videí ze série Behind the Mac. Ve spotech z této řady vystupují osobnosti z oblasti hudby, filmu a dalších oborů, a vysvětlují, jakým způsobem jim především Macy – ale také jiná zařízení od Applu – pomáhají při práci. Ve dvojici nejnovějších klipů účinkují hudebník James Blake a newyorský fotograf Tyler Mitchell.

V případě Tylera Mitchella byly pro účely natáčení reklamního spotu ve fotografově bytě instalovány kamery, které měly po dobu čtyřiadvaceti hodin snímat proces jeho práce od samotného focení až po dodatečné úpravy. Mitchell nepracuje v klasickém ateliéru s obvyklými profesionálními proprietami – ve videu můžeme sledovat, jak si při focení vypomáhá s předměty a doplňky, které se nachází u něj v bytě. V průběhu dne se Mitchell věnuje focení jednoduchých portrétů, po setmění usedá ke svému MacBooku a ve Photoshopu pracuje na úpravách svých naskenovaných snímků. S prací Mitchell obvykle končí před půlnocí.

Ve druhém z nových videoklipů se představuje hudebník James Blake. Ten zde s využitím softwaru Logic Pro X na svém MacBooku dokončuje a upravuje svou novou skladbu s názvem Ask For More. Jamese Blakea jsme ve spotu z řady Behind the Mac mohli vidět již dříve, kdy pro změnu ukazoval proces tvorby své skladby jménem Are You Even Real. V klipu můžeme – podobně jako v případě spotu s Tylerem Mitchellem – vidět průběh celého procesu od přehrávání skladby na pianě až po její dokončování a úpravy, jako je přidávání dalších vrstev, nástrojů a vokálů.