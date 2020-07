Hardwarové novinky, které by Apple mohl během léta představit

Dnes ráno jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že dle veleuznávaného leakera @l0vetodream klepe představení nových Apple produktů na dveře, jelikož je jich již dost vyrobeno a naskladněno. O jaké produkty se má jednat sice leaker neprozradil, avšak vzhledem ke spekulacím z uplynulých týdnů, ročnímu období a celkově nynějšímu portfoliu Applu není příliš složité vydedukovat nejžhavější adepty. Pokud vás tedy zajímá, u jakých produktů je představení nejpravděpodobnější, následující řádky vám v tom udělají jasno.

iMacy, iMacy Pro a Macy mini

Fotogalerie iMac Pro iMac Pro iMac Pro ports iMac Pro +10 Fotek iMac Pro Space Gray imac pro iMac Pro Mouse iMac Pro Space Gray accesories iMac Pro keyboard iMac Pro lightning cable iMac Pro Cable Lightning cable iMac Pro iMac Pro lightning Vstoupit do galerie

Jako nejžhavější adepti na upgrade se v současnosti jeví Macy – konkrétně pak řada iMac a iMac Pro, kterou by mohly doplnit i Macy mini. Ve všech případech se totiž jedná o stroje, které se většího hardwarového upgradu dlouho (nebo v případě iMaců Pro nikdy) nedočkaly, což se samozřejmě podepisuje i na jejich prodejnosti. Nové „vnitřnosti“ ve formě vhodných procesorů přitom pro všechny modely k dispozici bezesporu jsou a jejich nasazení je tak určitě nasnadě. Podle dostupných informací z posledních dní to navíc nevypadá, že bychom se mohli u těchto strojů dočkat jakéhokoliv viditelnějšího upgradu. U iMaců se na něj sice ještě nedávno schylovalo, avšak jak se nyní zdá, redesign je odložen kvůli chystanému nasazení procesorů Apple Silicon. Z tohoto hlediska je tedy jasné, že ať už bude hardwarový upgrade Maců jakýkoliv, bude alespoň z uživatelského hlediska pro většinu jablíčkářů nezajímavý, jelikož přinese „jen“ nové procesory, RAM či podobné věci. Tisková zpráva je proto naprosto dostačující forma představení.

iPady Air a mini

Fotogalerie iPad mini LsA FB iPad mini LsA 1 iPad mini LsA 2 iPad mini LsA 3 +14 Fotek iPad mini LsA 4 iPad mini LsA 5 iPad mini LsA 6 iPad mini LsA 7 iPad mini LsA 8 iPad mini LsA 9 iPad mini LsA 10 iPad mini LsA 11 iPad mini LsA 12 iPad mini LsA 13 iPad mini LsA 14 iPad mini LsA 15 iPad mini LsA 16 Vstoupit do galerie

iPady Air a mini se rozhodl Apple oživit teprve na jaře loňského roku a nutno podotknout, že v poměrně velkém stylu. Do tabletů totiž napěchoval skutečně kvalitní hardware, díky kterému se oba modely chlubí více než dobrým výkonem v líbivém těle. I přesto se však již poměrně dlouho spekuluje nad tím, zda nemá Apple v rukávu připravenou jejich novou generaci, která by se dočkala jednak mírného designového vylepšení v čele se zúžením rámečků a jednak navýšení RAM paměti a nasazení novějšího procesoru, který by tablety z hlediska výkonu posunul na další úroveň. Zdají se vám výše zmíněná vylepšení jako dostatečný důvod k představení těchto produktů na Keynote? Pak vězte, že ani oživené Airy a mini si v loňském roce představení na Keynote nezasloužily. Dá se proto předpokládat, že ani jejich upgrade by hodný Keynote nebyl.

iPody touch

Loňské představení nové generace iPodu touch bylo zřejmě ještě daleko překvapivějším krokem než představení nových iPadů Air a mini. iPod jako takový byl totiž dlouhodobě považovaný za mrtvý produkt, což ostatně svými kroky potvrzoval i samotný Apple, když postupně ukončoval prodej jeho modelových řad. Vloni však vlajkovou loď v podobě modelů touch oživil a uživatelům dal tak jasně najevo, že s ní ještě chvíli počítá. Bylo by však hloupé si nalhávat, že oživeným iPodem touch udělal díru do světa. Jak po designové stránce, tak i po té hardwarové se totiž nejedná o bůhvíjaký stroj a pro jeho nákup se proto rozhodnou skutečně jen nadšenci či uživatelé, pro které jsou jeho omezené možnosti dostačující. Těch však moc není. I proto se spekuluje nad tím, zda se Apple nepokusí svou „iPodovou“ reputaci napravit další generací, která bude již o poznání zajímavější. Jiné představení než přes tiskovou zprávu zde však vzhledem k povaze produktu očekávat nelze.