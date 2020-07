Na iPhone míří dalších 121 emoji. Prohlédnout si je můžete již nyní

Dnešní datum, tedy 17. července, je kompletně věnováno emoji. Právě na dnešek totiž připadá Světový den emoji. Apple se rozhodl, že při této příležitosti představí také nové emoji, které se do konce roku 2020 objeví v jablečných produktech. Mezi našimi čtenáři se zajisté najdou milovníci emoji, kteří nové přírůstky do rodiny zajisté ocení, kromě nich je zde ale druhá skupina, která emoji nenávidí a byla by raději, kdyby Apple přišel s nějakou novou a zajímavou funkcí. Pokud patříte do této druhé skupiny, tak alespoň dnes dejte všechen hněv stranou.

Emoji, kterých se v roce 2020 dočkáme, budou součástí tzv. aktualizace Emoji 13. V níže uvedeném seznamu najdete veškeré chystané emoji – konkrétně jsou rozdělené do 9 skupin a přibude jich 121. Věřím, že po aktualizaci budete mnohé z nových emoji využívat na denní bázi:

Obličeje: usmívající se obličej se slzou a znechucený obličej;

usmívající se obličej se slzou a znechucený obličej; Lidé: ninja, muž ve smokingu, žena ve smokingu, muž se závojem, žena se závojem, žena krmící dítě, osoba krmící dítě, žena krmící dítě, genderově neutrální Mx. Claus a objímající se lidé;

ninja, muž ve smokingu, žena ve smokingu, muž se závojem, žena se závojem, žena krmící dítě, osoba krmící dítě, žena krmící dítě, genderově neutrální Mx. Claus a objímající se lidé; Části těla: přitisknuté prsty, anatomické srdce a plíce;

přitisknuté prsty, anatomické srdce a plíce; Zvířata: černá kočka, bizon, mamut, bobr, polární medvěd, holub, tuleň, brouk, šváb, moucha a červ;

černá kočka, bizon, mamut, bobr, polární medvěd, holub, tuleň, brouk, šváb, moucha a červ; Jídlo: borůvky, olivy, paprika, luštěniny, fondue a bubble tea;

borůvky, olivy, paprika, luštěniny, fondue a bubble tea; Domácnost: rostlina v květináči, čajová konvice, piñata, kouzelná hůlka, panenky, šicí jehla, zrcadlo, okno, píst, past na myš, kbelík a kartáček na zuby;

rostlina v květináči, čajová konvice, piñata, kouzelná hůlka, panenky, šicí jehla, zrcadlo, okno, píst, past na myš, kbelík a kartáček na zuby; Ostatní: peří, skála, dřevo, chata, pick-up, skateboard, uzel, mince, bumerang, šroubovák, tesařská pila, hák, žebřík, výtah, kámen, symbol transgender a vlajka transgender;

peří, skála, dřevo, chata, pick-up, skateboard, uzel, mince, bumerang, šroubovák, tesařská pila, hák, žebřík, výtah, kámen, symbol transgender a vlajka transgender; Oblečení: sandály a vojenská helma;

sandály a vojenská helma; Hudební nástroje: akordeon a dlouhý buben.

Kromě výše zmíněných emoji přibude také celkově 55 variant pohlaví a barev kůže, kromě toho se dočkáme speciálních emoji s nespecifikovaným pohlavím – například tedy osoba (nikoliv žena či muž) se závojem, anebo osoba se smokingem. Apple již nyní sdílel podobu několika emoji na Emojipedii. Jak už jsem zmínil v úvodu, tak se aktualizace Emoji 13 dočkáme někdy v průběhu roku 2020, nejspíše při příležitosti vydání iOS 14 pro širokou veřejnost na podzim. Minulý rok jsme se aktualizace dočkali v říjnu, společně s vydáním iOS 13.2. Další aktualizace Emoji 14 se dočkáme až někdy na začátku roku 2022.