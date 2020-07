Dnes je Světový den emoji. Znáte jejich přesný význam?

Na dnešní den připadá Světový den emoji. Možná se – tak jako většina dospělé populace – řadíte mezi ty, které emotikony nechávají zcela chladnými, a kteří by namísto pravidelných várek nových emojis uvítali nejen v operačních systémech od společnosti Apple spíše vylepšování a nápravy chyb. Přesto ale rozhodně není zcela od věci zjistit, jaký význam mají jednotlivé obrázky. Společnost Apple zveřejnila při příležitosti Světového dne emoji na svých stránkách informace o tom, jaký je skutečný význam jednotlivých emojis – možná i vy budete překvapeni zjištěním, co mají dané obrázky vlastně symbolizovat.

Zatímco někteří z nás si – co se používání emotikonů týče – při psaní zpráv vystačí s kombinací dvojtečky a závorky, jiní využívají bohaté kombinace všech možných obrázků, které jsou k dispozici. Emoji najdeme v dnešní době snad všude – kromě soukromých zpráv jsou to například sociální sítě, komentáře na YouTube a řada dalších míst. Nad obyčejným usmívajícím se smajlíkem samozřejmě není třeba se dlouze zamýšlet.

Víte ale, co ve skutečnosti znamená smajlík, který z nosu. vyfukuje páru (viz galerii)? Drtivá většina uživatelů ho používá ve chvíli, kdy chce vyjádřit svůj vztek a naštvání. Podle Applu má ale tento smajlík ve skutečnosti symbolizovat triumfální vítězství. Použili jste někdy nešťastně se tvářící emotikon s kapkou (v galerii tohoto článku ho najdete na druhém místě)? Pokud ano, s největší pravděpodobností to bylo v souvislosti s vyjádřením smutku, původním významem tohoto emoji je ale úleva, kterou člověk pocítí, když překoná stresující situaci. A co symbol dvou sepjatých rukou? Myslíte si, že vyjadřuje modlitbu, nebo snad dokonce takzvaného „placáka“ – high five? Realita je taková, že má podle japonské tradice vyjadřovat prosbu a vděčnost. Troufnete si odhadnout význam žlutého emoji, připomínajícího kometu (v galerii článku na třetím místě)? Spousta lidí toto emoji používá coby symbol meteoru nebo záře blesku, jeho skutečný význam vás ale možná překvapí – má totiž symbolizovat pocit závratě. Ať už vy osobně používáte emoji nebo ne, jejich popularitu nelze popřít, a určitě se hodí znát jejich přesný význam.