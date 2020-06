Na dnešním WWDC toho bylo ukázáno skutečně hodně. I tak se ale stalo, že Apple neměl čas některé funkce zmínit. Co by to bylo za keynote ohledně iOS a iPadOS, kdyby se vylepšení nedočkaly také emoji. Do těchto systémů tak přibude funkce „Hledání emoji“. Emotikon tedy naleznete díky zadání klíčového slova, což vám vzhledem k jejich počtu může ušetřit několik vteřin času. Nemůžete-li se nových změn dočkat, nainstalujte si bety už nyní. Vzhled této funkce najdete pod odstavcem.