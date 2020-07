Generální prokurátor se pustil do Applu, opět kvůli čínské spolupráci

Jablečná společnost v posledních týdnech čelila řadě nařčení, obvinění a především právních útoků z důvodu úzké spolupráce s Čínou. Konec konců, tamní trh je pro Apple klíčový a technologický gigant se netají tím, že poklonkuje čínské vládě a snaží se vyhovět tamním regulacím. Z App Storu tak společnost smazala až 2500 her s neodpovídajícím obsahem a zároveň stranila vládě i při demonstracích v Hong Kongu. To pobouřilo řadu státníků, zejména pak ve Spojených státech které se do Applu pustili. Výjimkou není ani generální prokurátor William Barr, který obvinil jak jablečnou společnost, tak i další technologické giganty z příliš úzké spolupráce z Čínou.

Podle Williama má vše na svědomí především Apple a své tvrzení zdůvodnil tím, že společnost pomáhá dešifrovat iPhony, aby tím ulehčila vládě. Slova generálního prokurátora jsou pak jasná, v případě Applu funguje totiž jakýsi dvojí metr, kdy společnost odmítá spolupracovat s FBI a dalšími státními složkami na prolomení telefonů, ale v případě Číny se k tomuto kroku výrobce uchyluje dobrovolně. Konec konců, Apple se již mnohokrát vyjádřil, že důvod k tak extrémnímu zabezpečení je jasný. Společnost totiž nechce, aby nedopatřením poskytla zadní vrátka útočníkům a především se chce vyvarovat nepřímého návodu, jak vlastně iPhony prolomit. Přesto podle Williama Barra tuto možnost čínské vládě zajišťuje a aktivně s podílí na dešifrování a prolomení tamních telefonů.

Nejedná se však o jediného obětního beránka. Podobnou spršku obvinění odnesly i korporace jako Microsoft, Google a Yahoo. Tak či onak by se měl Apple konečně rozhodnout, na čí straně chce vlastně být. Ačkoliv je snaha setrvat v Číně kvůli velikosti trhu pochopitelná, v případě střelby v Pensacole společnost odmítala odemknout FBI útočníkův telefon a státní bezpečnostní složky tak byly nuceny sáhnout po firmách třetích stran, které ví jak iPhone úspěšně prolomit. Nezbývá než doufat, že se přestřelka mezi státníky a Applem brzy uklidní, jinak hrozí, že si kongres společnost opět pozve na kobereček, což by generálního ředitele pravděpodobně příliš nepotěšilo.