Samsung představil své plány s 6G sítěmi, budou podporovat hologramy i digitální repliky

Zatímco velká část světa stále ještě čeká na zavedení 5G konektivity, společnost Samsung v nedávné době již odhalila své plány ohledně 6G technologií. Její vize si v ničem nezadají se scénáři sci-fi snímků – nechybí zmínky o „digitálních dvojčatech“ uživatelů, technologii extended reality (XR), hologramech a digitálních replikách. Právě tyto tři body by měly být klíčovými službami, které nabídnou 6G sítě. K jejich realizaci a uplatnění v praxi pomohou pokročilé senzory, umělá inteligence a další technologie. S jejich pomocí by podle zprávy, publikované tento týden, mělo být možné „replikovat ve virtuálním světě fyzické entity včetně lidí, zařízení, objektů, systémů a dokonce i míst“.

V prostředí 6G sítí by pak tato „digitální dvojčata“ mělo být možné využít k objevování a sledování reality ve virtuálním světě bez časového nebo prostorového omezení. Definice těchto možností zní poměrně komplikovaně, zjednodušeně by se ale dalo říci, že s pomocí digitálních replik by mohlo být možné vzdáleně detekovat problémy, ale také pracovat a socializovat se na dálku. Klasické videohovory by například mohly být nahrazeny futuristickou kombinací virtuální a rozšířené reality, a to s využitím VR zařízení nové generace a holografických displejů. Uživatelé by také mohli svá „digitální dvojčata“ odeslat k práci na druhé straně světa – k zajištění takové práce by bylo možné využít na dálku ovládané senzory a další prvky.

Zmíněné technologie a úkony jsou pochopitelně velmi náročné (nejen) na rychlost a objem datového přenosu, proto není zatím možné je realizovat prostřednictvím momentálně dostupných datových sítí. Datové sítě šesté generace nabídnou podle společnosti Samsung opravdu rychlý přenos velkého objemu dat při extrémně nízké latenci. Výkon 6G bude schopen zvládnout rychlost dat až 1000 Gbps, což je oproti možnostem 5G sítí padesátinásobek. Na rozdíl od 5G sítí budou cílovou skupinou 6G sítí stroje a zařízení, nikoliv jednotliví uživatelé. Podle odhadů společnosti Samsung bude v roce 2030 na světě existovat 500 miliard připojených zařízení. Již teď počet těchto zařízení exponenciálně roste, a v budoucnu budou tato zařízení ke svému provozu využívat 6G sítě. „Očekáváme, že 6G sítě budou vyvíjeny speciálně pro připojení stovek miliard zařízení v závislosti na jejich požadavcích,“ stojí ve zmíněné zprávě.

Již letos v květnu začaly některé instituce pracovat na projektech, souvisejících s 6G konektivitou, a to pod záštitou konsorcia ATTRACT, vedeného CERNem. Nové generace bezdrátových telekomunikačních technologií se obvykle objevují každých deset let, příchod 6G sítí lze tedy skutečně očekávat zhruba v roce 2030. Společnost Samsung nicméně uvádí, že pokud půjde vše tak, jak má, mohli bychom se prvního využití 6G konektivity dočkat již v roce 2028. Aby výzkum 6G sítí co nejvíce urychlil, spustil Samsung provoz speciálního výzkumného centra pro pokročilé komunikační technologie.