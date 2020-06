Start výroby 5G modemů pro letošní iPhony klepe na dveře

Dlouho očekávaná konference WWDC doslova klepe na dveře, vydání iPhone 12 se pomalu, ale jistě blíží a dodavatelé Applu začínají řešit, jak tenhle pravidelný shon stihnout a ideálně nic nezanedbat. Jedna z nejdůležitějších společností zařizujících čipy, TSMC, má však jasno a podle nejnovější plánů to vypadá, že zahájení výroby je otázka několika málo týdnů. Konec konců, jedná se bezesporu o nejklíčovější komponent, který má nabídnout oproti svému předchůdci výrazné vylepšení a zároveň zajistí Applu pořádný náskok před konkurencí. Co od chystaného A14 Bionic čipu můžeme čekat?

Ačkoliv spekulace včasnému vydání iPhonu 12 příliš nenahrávaly, zejména z důvodu koronavirové pandemie, situace se pomalu mění a je nadějnější než se původně předpokládalo. To také znamená, že bychom se jablečného smartphonu měli dočkat v relativně běžném termínu, s čímž je neodmyslitelně spjaté i zahájení výroby procesorů, včetně těch pro 5G iPhony. Start výroby by podle dodavatele TSMC, jenž za výrobu čipů zodpovídá, měl nastat zhruba ke konci měsíce, tudíž v horizontu maximálně dvou týdnů. To však nejsou jediné pozitivní zprávy, jelikož by podle interních zdrojů mohlo jít o 5nm procesor, což by znamenalo menší revoluci na poli jablečného portfolia. Chystaný A14 Bionic má být tak v mnoha ohledech markantním vylepšením oproti svému předchůdci, které přispěje nejen k rozšíření 5G, ale i o poznání vyššímu výkonu. Technickými specifikacemi vás příliš zatěžovat nebudeme, ale jen pro představu – zatímco předchozí generace procesoru A13 Bionic nesla architekturu v podobě 7nm a pojmula 8.5 miliard tranzistorů, letošní čip má díky svým 5nm obsáhnout až 15 miliard tranzistorů.

Tchaj-wanský výrobce TSMC si ale na paškál nevzal pouze jablečné čipy, zejména tedy ty pro 5G telefony, nýbrž i procesory pro nejnovější vlajkovou loď čínského giganta Huawei, konkrétně řadu Mate 40. Chystaný HiSilicon Kirin 1020 SoC má totiž nabídnout taktéž architekturu 5nm, čímž by mohl teoreticky v jistém segmentu konkurovat Applu. Společnosti Huawei však příliš do karet nehraje nedávno schválený zákon Spojených států, který zakazuje jakékoliv firmě bez uděleného povolení obchodovat s čínskými výrobci a dodávat jim součástky. A jak už to tak bývá, prvním na seznamu nežádaných společností je právě Huawei. Tak či onak, jediná výjimka platí v případě kusů, které již byly vyrobeny. Ty musí být obchodním partnerům odeslány nejdéle do poloviny září, což je vzhledem k aktuální situaci poměrně šibeniční termín. Snadno tak hrozí, že výrobce nebude mít dostatek čipy a vydání řady Mate 40 se buď zpozdí, nebo bude dočasně zazděno.

Zkrátka a jednoduše řečeno, východní konkurence Applu se dostala do patové situace. Reálně navíc mohou 5nm čipy vyrábět pouze dvě společnosti, a to právě Huawei a Samsung. Ten je sice se Spojenými státy poměrně zadobře, ale přesto na tom není v otázce zásobování úplně nejlépe. Jedinou uskutečnitelnou úvahou je tak výroba 7nm čipů ve spolupráci v Huawei, avšak tím by si pod sebou obě společnosti uřízly větev a přiznaly by porážku. Jedinou záchranou, byť ne úplně ideální, je tak chystaná vlajková loď Samsungu v podobě Samsung Galaxy Note 20 a Galaxy Note 20 Ultra. Právě tyto dva telefony totiž budou obsahovat tajemný procesor Exynos 992, pravděpodobně založený na 6nm architektuře. Alespoň tedy v některých regionech, Spojené státy si budou muset vystačit se Snapdragonem 865 SoC. Tak či onak, vypadá to, že jablečná společnost je prozatím bez výraznější konkurence a alespoň v otázce výrobního procesu si může oddechnout. Konec konců, iPhony 12 na čip A14 Bionic spoléhají a má být jakýmsi hlavním lákadlem. Stejně tak i přelomový 5G modem, který nabídne příjem sub-6GHz frekvence a časem také o něco rychlejší mmWave 5G kmitočet.