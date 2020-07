Podívejte se, jakým způsobem budeme nejspíše ovládat Apple Glasses

Už dlouhé roky se šušká, že Apple chystá revoluční produkty. Kromě Projektu Titan, jenž pojednává o autonomním řízení, pracuje Apple také na chytrých brýlích Apple Glass. Je třeba říct, že pokusů o sestavení chytrých brýlí jinými společnostmi bylo už dost, jenže zřejmě nikdo nedokázal potenciál tohoto příslušenství dotáhnout k dokonalosti. O to se má časem pokusit Apple. Kromě technologií, které by mělo toto příslušenství přinést, je často řeč také o jeho ovládání, o čemž hovoří i tento patent Applu.

Nikoho zřejmě nepřekvapí, že brýle by šly ovládat za pomoci očí, přičemž patentová přihláška hovoří o více způsobech. Podle některých by uživatel používal své oči k interakci s objekty v uživatelském rozhraní zobrazených na displeji. Uživatelské rozhraní by mělo být natolik propracované, že by reagovalo na pohyb, mrknutí, přimhouření a podobně. V patentové přihlášce je také popsáno umístění objektu uživatelského rozhraní očním pohledem. Typicky by mohlo jít třeba o umístění seznamu kontaktů ve „vašem pohledu“. V textu stojí, že brýle by bylo možné ovládat i odposlechem, nabízí se tedy implementace Siri. Pozadu nezůstane ani možnost ovládat brýle gesty, například přejetí prstem.

Jako obvykle je třeba u podobných článků zmínit, že se jedná o patent, a ovládání brýlí může být nakonec řešeno úplně jinak. Analytici očekávají, že k představení Apple Glass by mohlo dojít v roce 2023. Čeká nás tedy jěště poměrně dlouhé čekání.