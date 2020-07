Ultratenký kryt na Apple Watch můžete nyní zakoupit za příjemnou cenu

Komerční sdělení: Pokud patříte mezi uživatele Apple Watch, tak mi jistě dáte za pravdu, že máte strach z jejich poškození. Znám hned několik uživatelů, kteří se pár dnů po zakoupení hodinek tloukli do hlavy kvůli tomu, že svým Apple Watch nezaopatřili ochranu, kterou si zaslouží. Na internetu jsou k dispozici různé produkty, které vám mohou s ochranou Apple Watch pomoci. Tyto produkty lze rozdělit do dvou skupin – ochranná skla a ochranné kryty.

V případě ochranných skel či fólií si můžete vybrat hned z několika různých produktů, které mají víceméně stejné vlastnosti. Všeobecně se v případě ochrany displeje doporučují folie, a to především kvůli velkému zaoblení displeje. Sklo či fólii na hodinkách při správném nalepení nemáte šanci poznat. To samé se však nedá tvrdit o ochranných krytech či obalech. Každým obalem, které na Apple Watch nainstalujete, se jejich velikost ještě o několik procent zvětší. V tomto případě tedy přichází v úvahu zakoupení co možná nejtenčího krytu, který bude jednak vypadat stylově, jednak nebude na hodinkách vidět, a jednak Apple Watch ochrání proti nárazům. V tomto případě vám můžeme doporučit kryt od společnosti Spigen, který nyní seženete za příjemnou cenu ve slevě.

Apple Watch jsou už tak vcelku velké hodinky, které navíc vcelku výrazně „vystupují“ z ruky. Při procházení dveřmi se tedy čas od času může stát, že se s nimi trefíte do zárubní. Pokud jsou zárubně železné, tak často dochází k odření těla, anebo k prasknutí displeje. To je jeden z hlavních důvodů, proč byste si měli obal na vaše Apple Watch pořídit. Jednoduše tím odstraníte riziko, že se vaše jablečné hodinky při nárazu, například do zmíněných zárubní, poškodí. A pokud chcete i nadále Apple Watch používat jako módní doplněk, tak je nutné vybírat ultratenké a stylové kryty. Takovým krytem je například ten od Spigenu. Nese název Thin Fit a dokáže ochránit displej, hrany hodinek i jejich zadní část. Kryt je k dispozici pro Apple Watch Series 4 nebo 5 ve 44mm verzi v černé barvě. Původní cenovka krytu je 499 korun a nyní jej můžete sehnat za 299 korun.