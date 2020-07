Bezdrátovou Bluetooth myš k iPadu si nyní můžete pořídit za pár stovek

Komerční sdělení: Pokud sledujete alespoň jedním okem dění okolo jablečné společnosti, tak jste dost možná postřehli, že jsme se nedávno dočkali vydání speciální aktualizace iOS a hlavně iPadOS 13, díky které můžeme na našich iPadech konečně plnohodnotně využívat externí klávesnice a myši. Co se týče příslušenství, tak můžete sáhnout po Magic Keyboard s trackpadem od samotného Applu – jedná se ale o velmi drahou variantu a málokdo z nás chce tolik peněz do klávesnice s trackpadem investovat. Někomu navíc nemusí ani trackpad vyhovovat.

Přesně kvůli tomu jsou zde výrobci příslušenství třetí strany, díky kterým můžeme využít potenciál iPadu a iPadOS na 100 %, a to za několik málo stovek. Pokud patříte mezi uživatele iPadů a nejste si jistí, jaké příslušenství potřebujete k tomu, aby se z vašeho iPadu stal jakýsi miniaturní MacBook s iPadOS, tak zbystřete. Předpokládám, že nikdo z uživatelů v dnešní bezdrátové době nechce, aby se mu po stole válely kabely. Co se týče bezdrátové konektivity, tak je v případě iPadů nutné využít technologie Bluetooth, díky které můžete příslušenství připojit. Nutno podotknout, že konektivita Bluetooth není to samé, jako radiofrekvenční připojení. Zatímco v případě Bluetooth stačí příslušenství zapnout, tak v případě radiofrekvenčního připojení musíte do zařízení připojit ještě USB přijímač, což s jediným portem iPadu rozhodně není to pravé ořechové.

Co se týče myši, tak vám můžeme doporučit bezdrátovou optickou myš Canyon, kterou momentálně v Alze seženete s velmi příjemnou cenovkou. Bezdrátovou myš Canyon, která se hodí především k iPadu, můžete nyní zakoupit za příjemných 399 korun, namísto původních 499 korun. Tato myš je velmi kompaktní, na druhou stranu je ale velmi ergonomická a příjemně se drží. Ani po delším používání z ní nebolí ruka. O provoz se starají dvě AAA baterie a je nutné podotknout, že se myš Canyon snaží jejich životnost co možná nejvíce prodloužit – pokud totiž myš nějakou dobu nebudete používat, tak se automaticky vypne a zapne se opět poté, co s ní pohnete, anebo klepnete na tlačítko. Myš Canyon můžete kromě iPadu připojit také k jakémukoliv zařízení s Bluetooth – a pokud zařízení Bluetooth nemá, tak můžete využít zmíněný USB radiofrekvenční přijímač, který je součástí balení. Bezdrátová optická myš Canyon je perfektní myší, díky které využijete (nejen) svůj iPad naplno, nyní za pouhých 399 korun.