Letošní iPhony by mohly být dodávány s nově designovaným kabelem

Pokud jste si do nynějška koupili iPhone, našli jste v krabičce kromě iPhonu také sluchátka, nabíjecí kabel a nabíjecí adaptér. Poslední dobou se ale šušká, že z krabičky zmizí jak sluchátka, tak nabíjecí adaptér. Pokud se podíváme na kabel, roky v krabici vídáme tradiční USB-A (u iPhonů 11 Pro USB-C) kabel s lightning koncovkou. Kdekdo na životnost těchto kabelů nadává, neboť u jednotlivých konektorů dochází velmi často k poškození.

Podle ChargerLAB, který, co se kabelů týče, měl ohledně Applu zpravidla dobré odhady, tvrdí, že v krabici bychom mohli vedle iPhonu 12 nalézt také pletený kabel, který můžete vidět v galerii na boku odstavce. Pokud by se tak stalo, šlo by u iPhonu o naprostou novinku, jelikož pokud pohlédneme na propletené kabely, nabízí Apple Thunderbolt Pro, černý propletený kabel dodávaný s Mac Pro a propletený nabíjecí kabel pro HomePod. Takový kabel by podle ChargerLAB mohl mít délku 1,05 metru a tloušťku 3,04 mm. Rozměry kabelu by tedy o něco málo narostly.

Ač by takové kabely byly jistě dobrou zprávou, je třeba se nad tímto možným krokem zamyslet. Jelikož máme na obrázku USB-C a lightning kabel, nevíme, s jakým modelem by ho Apple dodával. Pokud by se totiž uchýlil k řešení po vzoru minulého roku, byl by kupující iPhonu 12 Pro, který nemá USB-C adaptér, automaticky odsouzen k jeho koupi. Pokud tedy budou kabely opravdu jediným dodávaným doplňkem s iPhony, čeká Apple zřejmě vlna kritiky.