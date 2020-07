Očekávané RPG NieR Reincarnation se na iOS dočká uzavřené bety

Pamatujete si ještě na značku NieR, o níž jsme informovali před několika týdny? Tato herní sága má poměrně bohatou a rozmanitou historii, která sahá několik let dozadu a stále dokáže nabídnout relevantní zážitek. Konec konců, počítačová a konzolová řežba NieR Automata si vysloužila celou řadu ocenění a oficiálně se zařadila mezi nejlepší tituly ve svém žánru. Stejným úspěchem chtějí vývojáři navázat i v případě mobilního zástupce série s podtitulem Reincarnation, jenž se má od 29. července do 5. srpna dočkat plnohodnotné uzavřené bety, a to jak pro iOS, tak pro Android.

Fotogalerie nier reincarnation nier reincarnation 6 nier reincarnation 5 nier reincarnation 4 +3 Fotek nier reincarnation 3 nier reincarnation 8 Vstoupit do galerie

Jedinou nevýhodou je skutečnost, že si svá místa budete muset zarezervovat velmi brzy a pravděpodobně se neobejdete bez velkého štěstí. Do uzavřené bety se totiž dostane pouze 20 tisíc hráčů, konkrétně pak 10 tisíc pro iOS a dalších 10 tisíc pro Android. V případě vyššího zájmu pak dojde k rozřazení losem, tudíž není přílišná šance, že se do hry nakonec dostanete. Tak či onak tvůrci slibují uposlechnutí zpětné vazby fanoušků a veteránů série. Těšit se pak můžeme nejen na obrovský opuštěný svět k prozkoumání, ale i o poznání méně akce než v případě bratříčka v podobě NieR Automata. Ačkoliv hra nabídne propracovaný soubojový systém, NieR Reincarnation bude stavět více na průzkumu, příběhu a samotné atmosféře.

Na rozmanitost a hloubku příběhu upozorňuje i duchovní otec série, Yoko Taro, který si dal na celém světě pěkně záležet a chce hráčům zajistit zážitek srovnatelný s počítačovými a konzolovými tituly. Jedinou otázkou tak zůstává, kdy se NieR Reincarnation dočkáme i na západě. Ačkoliv totiž studio slibuje celosvětové vydání, v Japonsku, tedy domovině této série, vždy vyjdou hry mírně s předstihem. Mezitím se však můžete podívat na nejnovější trailer, s nímž se tvůrci vytasili. O finálním datu vydání sice nepadlo zatím ani slovo, ale podle věrohodných spekulací to vypadá, že bychom neměli nakonec čekat dlouho.