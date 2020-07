Beta iOS 14 znemožňuje používání sledovacího systému od Applu Google

O poměrně inovativním sledovacím systému a netradiční spolupráci mezi Applem a Googlem jsme za poslední týdny informovali již mnohokrát. Inženýři z obou společností totiž dali hlavy dohromady a vyvinuli platformu, která umožňuje bez nadměrného sběru dat upozorňovat uživatele na styk s infikovanými koronavirem, a zamezit tak dalšímu šíření. Od té doby se na tento systém adaptovala celá řada evropských zemí, včetně Německa, Lotyšska a Švýcarska, avšak jak to tak vypadá, v dohledné době bude s využitím tohoto API utrum. Uživatelé testující betu iOS 14 totiž začali nahlašovat problémy týkající se spouštění národních zdravotnických aplikací. Apple však o závadě ví a bude se jí dále zabývat.

Ačkoliv se většina uživatelů pokoušela funkci opět zapnout a systém zprovoznit pomocí nastavení iOS 14, snažení nakonec nemělo dlouhého trvání. Při jakémkoliv pokusu funkci aktivovat totiž na majitele nového operačního systému vyskočila chybová hláška pojednávající o tom, že daná možnost není v jejich zemi podporovaná a není kompatibilní se softwarem jednotlivých zemí. Největší problém nicméně vězí v tom, že většina aplikací uživatele včas neupozorní, což může vyústit v to, že většina lidí bude na funkci nadále spoléhat a o její nefunkčnosti se dozví až v momentě, kdy se s infikovaným člověkem setká. V případě irské národní zdravotnické aplikace se sice jedná o výjimku a systém vám dá automaticky vědět, že sledovací systém integrovaný v iOS 14 není zapnutý, avšak to neplatí pro zbytek zemí. Tak či onak se jablečná společnost snaží nepříjemný neduh co nejdříve opravit a především vše zprovoznit do té doby, než dojde k oficiálnímu vydání.