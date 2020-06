Apple a Google jsou pod tlakem. Mají zablokovat neoficiální aplikace pro boj s koronavirem

Je to teprve pár týdnů, co vyšla najevo úzká spolupráce mezi Google a Applem. Tato skutečnost překvapila nejen příznivce obou společností, ale i řadu zaměstnanců a dalších lidí přímo spojených s oběma giganty. Ti totiž dali hlavy dohromady a přišli kvůli koronaviru s unikátním sledovacím systémem, který lze jednoduše integrovat do jakékoliv zdravotnické aplikace. Technologie funguje na bázi blízkého kontaktu dvou telefonů, které si automaticky předají přes Bluetooth informace o tom, že se setkaly, aniž by cokoliv sdělovaly třetí straně nebo sbíraly osobní data uživatelů. Z tohoto důvodů začínají na Google i Apple státníci tlačit a urgují obě společnosti, aby ze svých obchodů stáhly neoficiální sledovací aplikace, za nimiž nestojí zdravotnická organizace ani stát.

O netradiční spolupráci dvou předních technologických společností, Applu a Googlu, jsme informovali v posledních týdnech již nesčetněkrát. Konec konců, integrovaného API systému se ihned ujaly jednotlivé státy jako je Lotyšsko nebo Švýcarsko, které zahrnuly sledovací systém do svých vlastních zdravotnických aplikací. Ačkoliv tak oba giganti mohou slavit úspěch a první společný výdobytek, na paty jim šlapou státníci a politici, kterým se nelíbí, že se v App Storu a Google Play stále nachází řada neoficiálních aplikací. Například generální prokurátorka New Yorku, Letitia James, napsala oběma společnostem dopis, kde se zmiňuje o ochraně dat uživatelů a nutnosti zasáhnout proti vývojářům s nekalými úmysly.

Letitia James sice oceňuje snahu společnosti ochránit citlivé informace a pomocí open-source přístupu dát komukoliv možnost přijít s vlastní aplikací, jež umožní sledování nakažených bez nutnosti sbírat data, ale na druhou stranu se bojí zneužití. Apple totiž údajně dává vývojářům příliš velký prostor a explicitně nezmiňuje například to, jak daleko od sebe telefony musí být, aby si vyměnily data o tom, zda je dotyčný uživatel nakažený. James tak urguje jablečnou společnost, aby vymezila jasné pojmy a dohlížela na to, co mají vývojáři a tvůrci se svou aplikací vlastně v plánu. Podle advokátky by tak měly být na obou obchodech dostupné pouze aplikace od oficiálních zdravotnických organizací, případně státní software. James se sice nezmiňuje o nutnosti zablokovat jakékoliv jiné aplikace, ale měl by být podle ní kladen větší důraz na to, jaké informace daný program o uživateli sbírá. Pochopitelný je pak absolutní zákaz jakékoliv reklamy či zpoplatnění, které by mělo vést k vlastnímu obohacení. Uvidíme, zda se Apple bude tohoto důrazného doporučení nakonec držet. To by nicméně mohlo znamenat konec i aplikace eRouška, nebo výrazné pozměnění celkového konceptu nové chytré karantény. Ta funguje totiž právě na bázi toho, že sbírá data o jednotlivých nakažených, což by se jablečné společnosti a Googlu nemuselo příliš zamlouvat.