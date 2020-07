10 služeb a aplikací, kterým můžeme dát v novém iOS 14 sbohem

Jsou to teprve necelé dva týdny, co jablečná společnost velkolepě oznámila dlouho očekávané a chystané iOS 14. Na úvodní Keynote ke konferenci WWDC jsme se tak dozvěděli nejen o plánovaných změnách a novinkách, ale řeč přišla i na kompatibilitu a podporované služby a aplikace. Ačkoliv totiž Apple plánuje celou řadu příjemných vylepšení, po nichž fanoušci volají již pěkně dlouho, plejáda stávajících aplikací bude v nové verzi operačního systému jednoduše zbytečná a postradatelná. Připravili jsme si pro vás proto seznam 10 služeb, s nimiž se můžeme v iOS 14 rozloučit a dát jim sbohem, alespoň tedy obrazně řečeno. Nevěšte však hlavy, žádný konec podpory se nekoná. Apple se jen v mnoha ohledech aplikacemi třetích stran inspiroval a místo aby uživatelé museli spoléhat na externí software, integrovala společnost tyto funkce společnost přímo do systému. Proč tedy stahovat aplikaci navíc, když můžete mít vše na dosah jednoho kliknutí.

WhatsApp and Telegram

Jistě to sami znáte, v seznamu máte desítky konverzací a vyznat se v jejich důležitosti je občas nadlidský úkon. Chaotické uživatelské rozhraní lze však vyřešit poměrně efektivně a platformy jako WhatsApp a Telegram se o podobný neduh postaraly již dávno. Jednotlivé konverzace si totiž můžete libovolně připnout tak, aby vždy vyčnívaly nad zbytkem chatů, a lépe se tak zorientovat ve vašem seznamu. Apple se navíc těmito dvěma aplikacemi výrazně inspiroval a v iOS 14 se aplikace Messages dočká zbrusu nových funkcí, které umožní takřka totéž co předloha. Nově tak budete moci nejen připínat a odepínat konverzace, ale také označit člena skupiny, a upozornit ho tak na příchozí zprávu. Pokud tedy často využíváte hromadnou korespondenci, WhatsApp a Telegram se v iOS 14 pravděpodobně stane minulostí.

Aplikace monitorující spánek

Pokud dbáte na kvalitu svého spánku a nedáte dopustit na řadu aplikací, které vám pomohou dosáhnout lepšího a kvalitního odpočinku, máme pro vás dobrou zprávu. V iOS 14 totiž nebudete muset spoléhat na aplikace třetích stran, jelikož Apple přispěchal s funkcí Sleep tracking, které se dočkají také chytré hodinky Apple Watch. Dojde tak k lepšímu propojení se smartphonem a vy si můžete v oficiální aplikaci kdykoliv prohlédnout naměřené hodnoty a data. Třešničkou na dortu je pak synchronizace s iCloudem, tudíž si podrobné informace o svém spánku můžete klidně přečíst na tabletu nebo na svém iPhonu.

Správci hesel 1Password a LastPass

Kybernetická bezpečnost je v dnešní době poměrně ošemetná věc, čehož si je plně vědom i Apple. Ten nově oznámil integraci takzvaných Bezpečnostních doporučení, které najdete v nastavení systému. Služba je totiž propojená se správcem hesel iCloud Keychain a včas vás upozorní, pokud bylo některé z vašich hesel ukradeno nebo kompromitováno. Zároveň vám systém dá také vědět, jak silné vaše přístupové údaje jsou a zda byste si měli dané heslo změnit. Na správce hesel třetích stran tak můžete jednou provždy zapomenout, a také důrazně doporučujeme tak učinit. Apple totiž na zabezpečení dbá a šance, že dojde k nechtěnému úniku dat je mnohem nižší než v případě nezávislých vývojářů.

Aplikace Google Translate

Kdo by neznal aplikaci Google Translate, kterou každý z vás za dobu používání iOS použil jistě přinejmenším jednou. Software totiž umožňuje rychlý a kvalitní překlad takřka do všech dostupných jazyků a v případě nutnosti text i nahlas přečte. Apple pochopitelně v tomto směru vycítil příležitost a jal se využít šance, jelikož společnost přispěchala s alternativou v podobě nativní a oficiální aplikace Translate. Ta má nabídnout totéž co konkurence od Googlu, jen s tím rozdílem, že překlad bude intuitivnější a budete takto moci vést plynulou konverzaci. Zároveň aplikace nepotřebuje internet a nespoléhá na cloud, tudíž všechny informace zůstávají uloženy výhradně lokálně.

Google Maps

Ačkoliv konkurence map od Googlu v podobě Apple Maps existuje již hezkou řádku let, jablečné společnosti se zatím tak docela nepovedly vychytat detaily a většina lidí se chtě nechtě uchylovala právě k alternativě. V iOS 14 se ale aplikace dočká celé řady vylepšení a nových funkcí, jako jsou například směrovky pro cyklisty. Nebude ani chybět upozorní na nabíjecí stanice pro chytrá auta a další moderní prvky, bez nichž si brzy uživatelé nedovedou představit každodenní život. Google tak dostane pořádně zabrat, jelikož důvodů k používání map od tohoto giganta značně ubylo. Mapy od Applu tak budou mnohem praktičtější řešení, včetně funkce Offline Guides, která vám nabídne seznam nejzajímavějších míst v okolí.

Firefox a Brave

Pokud jste při používání iOS hledali bezpečný a více méně anonymní způsob jak se pohybovat na internetu, pravděpodobně nejlepším řešením byly prohlížeče Firefox a Brave. Ty vás totiž upozornily pokaždé, když se nějaká stránka jala sledovat vaši aktivitu a zároveň sbíraly minimum dat. Naštěstí Apple v novém iOS 14 kompletně překopal své zásady soukromí a oficiální prohlížeč Safari obohatil o celou řadu nových funkcí, které dohlédnou na vaši bezpečnost na internetu a zároveň vám dají vědět v případě, že bude chtít nějaká webová stránka znát vaše citlivé informace.

Google Chrome

Podobně jako v případě Firefoxu a Brave, i Google Chrome je v iOS 14 jaksi postradatelnou záležitostí. Ačkoliv se totiž jedná o vymazlený a propracovaný prohlížeč, oproti konkurenci v podobě Safari mohl nabídnout jednu jedinou věc navíc. A tou je překlad jednotlivých stránek, který dokázal pojmout několik jazyků a byl dostatečně precizní. Jelikož ale Apple přispěchal i s touto funkcí, není třeba nadále svěřovat své informace Googlu. V případě iOS 14 se tak Safari dočká automatického překladu a především možnosti přepínat mezi originálním textem, aniž byste museli znovu načítat celou stránku.

Aplikace pro focení selfie

Ačkoliv se jedná o poměrně banální záležitost, Apple se selfie fotkám nikdy příliš nevěnoval. Společnost tak sice může nabídnout vynikající fotoaparát, ale v případě softwarových funkcí museli uživatelé sáhnout po aplikacích třetích stran. Nově tak bude oficiální aplikace podporovat takzvané „mirror selfies“, tedy fotky vyfocené v zrcadle, aniž by došlo k nějakému zkreslení. Pokud jste tedy dosud používali některou z externích funkcí, nyní není důvod se k ní příliš uchylovat.

Swiftkey a Gboard

Pokud vám nativní klávesnice iPhonu příliš nevoní a raději jste v minulosti sáhli po efektivnějších a elegantnějších alternativách jako je Swiftkey nebo Gboard, novinka v podobě vylepšené základní aplikace vás potěší. V klávesnicích třetích stran jste totiž mohli jednoduše vyhledávat také emotikony, což bohužel Apple zapomněl do systému integrovat. Společnost však chybu v iOS 14 napravila a vyhledat oblíbeného smajlíka bude nyní stejně praktické jako v případě konkurenčních aplikací. Sahat po Swiftkey nebo Gboard tak již nebude potřeba.

Spotify

Pakliže také využíváte jednu z nejrozšířenějších streamovacích platforem světa, Spotify, jistě jste si všimli příjemné a praktické funkce v podobě nekonečného opakování playlistu ve smyčce. Tato vychytávka v Apple Music dosud chyběla, a řada uživatelů tak inklinovala právě ke konkurenci. Naštěstí ale Apple tuto funkci v iOS 14 přidává i do své aplikace, což pravděpodobně potěší všechny milovníky hudby, kteří rádi jednou za čas narazí i na dosud neznámý, ale chytlavý song. Pokud vás tedy používání Spotify dosud neopustilo, nyní můžete směle zamířit zpět do vod Apple Music.