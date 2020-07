Společnost NSO, která vyvíjí spyware pro vládní instituce, skončila u soudu

Slyšeli jste někdy o společnosti NSO? Pokud ne, tak se jedná o izraelskou společnost, která pomocí vlastních technologií pomáhá vládám odhalovat terorismus a další formy zločinů. Podle slov společnosti NSO se díky jejím technologiím podařilo zachránit již několik tisíců lidských životů po celém světě. Nejznámější technologie, potažmo software, od NSO, se nazývá Pegasus. Jedná se o formu spywaru, který se nabourá do zařízení, které je poté možné ovládat vzdáleně. Společnost NSO byla založena již v roce 2010 a vede ji Shalev Hulio.

Po prvním přečtení se může zdát, že je software od NSO jednoduše skvělý – terorismus a jiné zločiny na světě nechce asi nikdo z nás. Existují však takoví lidé, kteří se bojí zneužití technologie Pegasus. Proti této technologii se bojuje už delší dobu, momentálně se svého pokusilo dosáhnout hnutí Amnesty International, které společnost NSO hnalo k soudu. V minulosti mělo dojít ke zneužití softwaru od NSO – hnutí Amnesty International se totiž tehdy podařilo identifikovat čtyři hackery, kteří špehovali určité výzkumy pomocí softwaru od této společnosti. Tento incident se měl odehrát v roce 2018 a hnutí Amnesty International samozřejmě po zažalování požadovalo, aby nedocházelo k exportu technologií od NSO dalším státům a institucím. Okresní soud v Tel Aviv však těmto požadavkům nevyhověl a soudní spor byl ukončen, jelikož hnutí Amnesty International nebylo schopné dodat další důkazy.

Hnutí Amnesty International dále vyžadovalo, aby došlo k určitému omezení a kontrolování využívání softwaru od NSO. Díky regulacím by v budoucnu nemělo dále docházet k porušování lidských práv a software by se „nepřeprodával“ institucím, která lidská práva vědomě porušují. Danna Ingleton, pomocná ředitelka z Amnesty International, dále uvádí, že v momentu, kdy selhala společnost NSO a společně s ní také izraelský ministr obrany, měl zasáhnout právě soud – ani ten však bohužel nic neudělal. NSO tak podle slov Danny Ingleton zneužívá svůj software pro sledování všemožných jedinců kdekoliv na světě – od Mexika až po Saudskou Arábii. Společnost NSO se samozřejmě brání a uvádí, že provádí jen to, co po ní chce vláda, a že je nutné využívat její technologii – spyware – především kvůli složitému šifrování, které teroristi a jiní zločinci používají.

Společnost NSO se v roce 2016 stala vůbec první společností, která začala využívat spyware na iPhonech. Apple se samozřejmě snaží infikování spywarem a dalšími škodlivými kódy zabránit různými aktualizacemi a opravami chyb. S NSO a dalšími podobnými společnostmi však neustále vede žabomyší války – někdy totiž vyhraje Apple, protože zabrání v infikování, po další aktualizaci však zase vyhraje NSO (či jiná společnost), které se podaří najít chybu v systému a tu poté zneužít. V roce 2019 bylo zase například zjištěno, že může NSO získat kompletní záznamy komunikace mezi iPhonem a iCloudem, kromě toho byl software od NSO využit pro hacknutí iPhonu X od Jeffa Bezose, výkonného ředitele Amazonu.