Šéf Amazonu Jeff Bezos se za pár let stane historicky prvním bilionářem světa

Co se vám vybaví, když se řekne bilion dolarů. Vsadíme se, že naprosté většina z vás naprosto neuvěřitelná částka, která by dokázala zaručit pohádkový život nejen vám, ale i obrovskému množství lidí kolem vás. Zatímco však pro naprostou většinu z nás je vydělání bilionu dolarů naprosto nesplnitelný cíl, ať se budeme snažit jakkoliv, pro šéfa Amazonu Jeffa Bezose je to alespoň podle analýzy společnosti Comparsium relativně brzká budoucnost.

Do své analýzy zahrnula Comparsium celou řadu dat ohledně nejbohatších lidí světa a zdrojů jejich příjmů v čele s žebříčky prestižních magazínů či burz. Výsledek této analýzy může Bezose více než těšit. V roce 2026 by se totiž měl podle ní stát prvním bilionářem světa nebo chcete-li prvním člověkem, jehož majetek dosáhne hodnoty jeden bilion dolarů. To je pro představu tak obrovská suma, která by ještě před pár měsíci stačila na nákup celého Applu. V době jeho propadu hodnoty zapříčiněného špatnými prodeji iPhonů v Číně by pak Bezosovi ještě dobrá pětina z bilionu dolarů zbyla.

Lví podíl má mít na raketovém vzestupu hodnoty majetku Jeffa Bezose nárůst hodnoty Amazonu, který řídí a jehož 11,2 % vlastní. Ten roste v poslední době závratnou rychlostí, kterou navzdory předpokladům nesnížila ani pandemie koronaviru. Naopak v této době začali zákazníci služby Amazonu využívat ještě horlivěji, díky čemuž Bezos bohatne a bohatne. Daří se však i celé řadě jeho dalších byznysů, díky čemuž je pozvolna k překonání skoro až nemyslitelného milníku tlačen. Samozřejmě je však potřeba brát v poraz to, že se situace ve světě může v následujících letech diametrálně změnit a Bezosův finanční růst zaříznout. I proto je tak nutné brát celou analýzu se značnou rezervou. Přeci jen, i dle ní se jedná o běh na dlouhou trať.