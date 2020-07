Ihned po představení budou nejspíše dostupné jen některé modely nových iPhonů

I přesto, že je momentálně koronavirus spíše na ústupu, tak i nadále můžeme sledovat různé následky, které po jeho pandemii vznikly. Smrtelný koronavirus se na začátku roku během několika dní rozšířil po celém světě – v některých státech nic nebylo ponecháno náhodě a vznikala různá opatření (některá platí doteď), jinde se zase pandemie brala na lehkou váhu a také to tak dopadlo. Koronavirus samozřejmě zacloumal i se samotným Applem. Ten musel některé své produkty představit pouze formou tiskové zprávy umístěné na internetu, bez konference. V ohrožení byla i již tradiční zářijová konference, nakonec bychom se jí naštěstí měli i přes to všechno dočkat.

Celkově byly k dispozici celkem tři scénáře, podle kterých by letos mělo k zahájení prodejů nových iPhonů dojít. V případě prvního scénáře budou všechna zařízení k dispozici až pár týdnů po představení. Druhý scénář hovoří o podobné situaci, která nastala například při představení iPhonů X a 8, kdy vybrané modely budou k dispozici ihned po představení a další až za nějakou dobu, například opět za několik týdnů. V případě třetího scénáře by se celá konference odsunula z tradičního měsíce září na říjen, po představení by však byly k dispozici všechny modely. Analytická společnost Wedbush se již v minulosti nechala slyšet, že by měla konference proběhnout klasicky v září. Názor společnosti se nijak nezměnil, konkrétně by ale mělo dojít ke druhému výše uvedenému scénáři. Ihned po představení tedy budou k dispozici jen vybrané modely, kdežto ty další si uživatelé budou moci (před)objednat až na začátku října.

Společnost Wedbush si však netroufá tvrdit, které modely iPhonů budou k dispozici jako první, a které až za několik týdnů jakožto druhé. Wedbush kromě toho uvádí, že budou iPhony s podporou 5G hlavním trhákem v Číně, kde by se jablečné telefony měly stát po letošní konferenci o mnoho populárnější. Údajně by jen v Číně mělo dojít k prodeji k až 70 milionů jednotek nových iPhonů. Podle posledních dostupných informací by se však chystané iPhony neměly funkčně nijak výrazně lišit od současných iPhonů 11 a 11 Pro (Max). Počítat bychom neměli s displejem s obnovovací frekvencí 90 či 120 Hz, zároveň nedojde ani ke zvětšení baterií – ba naopak. Dojít by mělo pouze ke změně designu a dočkáme se podpory, těžko ale říct, zdali jsou tohle hlavní důvody, které donutí spotřebitele k zakoupení nových iPhonů.