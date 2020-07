Známe přesné kapacity baterií iPhonů 12

Za posledních pár dnů jsme se toho prostřednictvím úniků informací o chystaných iPhonech 12 dozvěděli opravdu mnoho. Z minulých úniků lze vyzdvihnout například to, že nové iPhony 12 budou mít menší balení – to totiž nebude obsahovat nabíjecí adaptér a ani sluchátka EarPods, kromě toho můžete zmínit například jeden negativní únik, který se týká displeje. Podle posledních informací totiž ani iPhony 12 nenabídnou displej s obnovovací frekvencí 90 či 120 Hz, což je rozhodně velká škoda a pro mnohé uživatele rozhodující faktor, zdali upgradují ze svých stávajících zařízení. Před malou chvíli jsme se dočkali dalších úniků, tentokrát se týkají baterie.

Uživatelé (nejen) jablečných telefonů si neustále u chytrých telefonů stěžují na výdrž baterie. Apple se s příchodem iPhone XR, a potažmo s příchodem iPhonů 11, rozhodl odstranit speciální vrstvu displeje, díky které fungovala technologie 3D Touch – displej byl díky této technologii schopen rozeznat sílu stisku. Tím, že došlo ke zúžení samotného displeje, tak bylo možné zvětšit baterii, což Apple samozřejmě provedl a uživatelé si výdrž momentálně nejnovějších iPhonů rozhodně pochvalují. Přidání 3D Touch se letos rozhodně nedočkáme, a tak by si někteří z vás mohli myslet, že budou baterie u nových iPhonů stejně velké, anebo ještě větší – opak je však pravdou. Letos Apple s největší pravděpodobností chystá hned čtyři modely, přesněji iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max.

Koncept iPhone 12:

Co se týče velikosti baterií, tak to vezmeme postupně. iPhone 12 by se měl pyšnit baterií o velikosti 2227 mAh, iPhone 12 Max nejspíše nabídne baterii o velikosti 2775 mAh, stejně jako iPhone 12 Pro – obě tato zařízení si budou velikostně velmi podobná, ne-li stejná. Největší iPhone 12 Pro Max poté nejspíše nabídne obrovskou baterii o velikosti 3687 mAh. Pro porovnání, iPhone 11 nabízí baterii o velikosti 3046 mAh, iPhone 11 Pro disponuje baterií s kapacitou 3190 mAh a momentálně největší iPhone 11 Pro Max nabízí baterii s kapacitou 3969 mAh. Nutno podotknout, že se stále jedná o spekulace a úniky, a že se rozhodně nemusí jednat o pravdivé informace. Pokud však jsou uvedené informace pravdivé, tak je rozhodně škoda, že Apple nesáhl po větších bateriích. Na přesné informace si samozřejmě budeme muset počkat do září, potažmo do října.