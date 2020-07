Apple neočekává, že se všichni zaměstnanci vrátí do zaměstnání do konce tohoto roku

Koronavirová pandemie je v některých částech světa neustále obrovským problémem. Jednou z takových zemí jsou i Spojené státy, kde dennodenně přibývá počet infikovaných i mtvých. To samozřejmě nehraje příliš do karet Applu, jelikož jak rychle některé obchody opět otevřel, tak je zase rychle zavírá.

Jedná se například o obchody v Kalifornii, Severní Karolíně a na Floridě. Zde jablečná společnost žádá zaměstnance, aby byli doma v rámci Home Ofiice, což Apple v mnoha částech země nabízí od konce března. Zároveň si ale společnost přeje, aby za takové situace byli zaměstnanci k užitku. Pokud se tedy nemohou vrátit, měli by z domova pracovat jako techniká zákaznická podpora, jelikož poslední dobou se Apple potýkal se spoustou telefonátů od zákazníků, které neměl kdo vyřizovat. „Pokud je obchod, ve kterém pracujete, uzavřen, přihlaste se do služby Retail at Home. Promluvte, prosím, se svým nadřízeným, protože opravdu potřebujeme zajistit, aby naše týmy pracovaly tak, aby v tuto chvíli byly k ruce našim zákazníkům. Možná budeme nějakou dobu tímto způsobem pracovat, chceme se ale ujistit, že zákazníkům v této náročné době pomáháme.“

U zaměstnanců, kteří se mohou vrátit do práce, Apple vyžaduje roušky či jiné zakrytí úst a nosu. Apple avšak zaměstnancům sdělil, že neočekává návrat veškerých zaměstnanců do práce do konce tohoto roku. Pokud jde o zaměstnance v Evropě a Asii, tam se naopak do konce roku očekává návrat do normálu.