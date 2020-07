Konec 32bitových aplikací v macOS se s odstupem času ukazuje jako nešťastný, minimálně pro hráče

Když před více než rokem Apple oficiálně potvrdil, že macOS 10.15 Catalina přestane podporovat 32bitové hry, mnoho uživatelů z míry toto oznámení nevyvedlo. Přeci jen, se 32bitovými aplikacemi jsme se před nějakým časem rozloučili i na iOS a nutno podotknout, že zhoršený uživatelský komfort toto rozhodnutí rozhodně nepřineslo. S odstupem času se však alespoň mě osobně chce říci, že u macOS jsme se dostali do situace zcela odlišné – minimálně tedy z hlediska her.

Usmrcení 32bitových aplikací není svým způsobem nic hrozného. Nejedná se totiž o usmrcení v pravém slova smyslu, jelikož vývojáři stačí “jen” vydat jejich předělávky ve 64 bitech a vše je opět zalité sluncem – tedy funkční. Přesně toto se ostatně stalo v případě iOS a tak nějak se očekávalo, že totéž proběhne i na macOS. Když jsem však před pár týdny kvůli článku projížděl Steam a macOS hry, zjistil jsem, že podobné očekávání bylo tentokrát liché. A co víc, nebavíme se jen o béčkových hrách, ale i o AAA titulech – tedy samozřejmě těch starších. Skvělým příkladem může být třeba Zaklínač 2: Vrahové králů od CD Projekt RED, kterého si na Catalině (a samozřejmě ani na Big Suru) nezahrajete. Jedná se přitom o špičkovou hru, která má i po letech co nabídnout a je proto naprosto jasné, že by pro si jí mnozí majitelé Maců s macOS Catalina vyzkoušeli. O předešlém dílu, tedy prvním Zaklínači, pak asi netřeba hovořit. Ten totiž na 10.15 samozřejmě také neběží.

Přiznám se, že absence 64bitové verze starších AAA her mě poměrně zarazila a především pak zamrzela. Tímto stylem totiž Apple nikdy herní průmysl nedobije. Jasně, ne že by se o to v poslední době snažil jakkoliv výrazněji, avšak vzhledem k tomu, že se v něm točí obrovské peníze by určitě nebylo od věci, kdyby do něj alespoň zlehka stále “tepal” tím, že vývojáře přesvědčí k přizpůsobování her jeho platformám, skrze což by majitelům svých Maců nabízel další a další možnosti využití. Ty by mohl následně v budoucnu využít a do herního průmyslu vkročil daleko více. Nicméně bez jakékoliv “herní historie” to bude pro něj velmi těžké.

Fotogalerie Macbok fotka nahled Psaní na Macbooku Macbook psat nahled Macbook nalepky nahled Macbook 12" nálepka Macbook 12 space gray nahled Apple Macbook 12" +9 Fotek Apple Macbook 12 nahled Apple MacBook 12" Sapce Gray 2018 Macbook nabijecka nahled Apple MacBook 12" a nabíječka Macbook space gray nahled MacBook 12" space Gray off-white nálepka Macbook zada nahled MacBook 12" na klíně Macbook rose gold nahled Macbook 12" rose gold záda Psani na macbooku nahled Macbook 12" psaní Macbook nahled Psaní na Macbook 12" Macbook 12 nahled Počítač Apple MacBook 12" Vstoupit do galerie

Vraťme se ale ještě chvíli k mému rozhořčení. Podle diskuzních fór z celého světa totiž nejsem v žádném případě sám, koho nepřizpůsobení her pro nový macOS překvapilo a zklamalo. Třeba zrovna ohledně Zaklínače vyplakávají na internetu tisíce lidí a je jasné, že další tisíce “trpí” beze slov. Bohužel se však nezdá, že by se CD Projekt RED chystal k optimalizaci tohoto titulu. Působila tak na mě alespoň odpověď jejich PR centra, na které jsem se jakožto zástupce tuzemského media obrátil s tím, zda se update chystá. Na to PR oddělení reagovalo slovy, že plány se hrami nemůže odhalit. Ano, vyložit si to lze i tak, že už update chystají a jen o něm nechtějí dát s předstihem světu vědět. Na druhou stranu, vážně by byly podobné tajnosti u hry vydané 17. května 2011 potřeba? Myslím, že určitě ne.

Mnozí z vás budou určitě namítat, že svým způsobem nadávám Applu za něco, za co vlastně ani nemůže a já nemůžu vyloženě říci, že tomu tak není. Na druhou stranu, mobilní a počítačové aplikace jsou zkrátka dva zcela rozdílné světy (respektive byly ještě před příchodem Projektu Catalyst umožnujícího tvorbu univerzálních aplikací) a určitě by proto nebylo od věci nastavit u těchto dvou světů rozdílná pravidla – tedy například to, že AAA tituly či vlajkové aplikace zkrátka optimalizaci dostat musí, protože jsou důležité pro rozvoj hardwaru jako takového, nikoliv jen pro zisky vývojářů. Nic takového však Apple evidentně nenastavil a nyní na to “dojíždíme” my všichni. Zpětně však samozřejmě nic takového už nezvládne, takže se s usmrcením některých softwarů nezbývá než smířit.