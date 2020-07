Apple zveřejnil další dramatický trailer k filmu Greyhound s Tomem Hanksem pro  TV+

Společnost Apple minulý týden zveřejnila druhý ze svých trailerů, ve kterých propaguje svůj nový film Greyhound pro streamovací službu  TV+. Nejnovější videoklip nabízí divákům možnost udělat si bližší představu o tom, jaké to asi je nacházet se na palubě lodi v průběhu extrémně nebezpečné situace. Zmíněné video nese podtitul „Inside Look: High Stakes at Sea“, má tříminutovou stopáž a představuje jakousi „nadstavbu“ předchozího traileru.

Tvůrci zmíněného traileru chtěli divákům přiblížit náročnou situaci z pohledu těch, kteří se na palubě válečné lodě ocitli v centru dění. Všichni účastníci nebezpečné akce, o které snímek vypráví, byli celou dobu pod neuvěřitelným tlakem a museli čelit neustálé hrozbě smrti, která mohla nastat prakticky kdykoliv. „Zkuste si prostě představit jakýkoliv způsob, kterým se ovce snaží uniknout před smečkou vlků – a získáte představu o tom, jak to asi musí vypadat na lodi, která se snaží uniknout nacistickým ponorkám,“ vysvětluje herec Tom Hanks.

Ten ve filmu Greyhound ztvárňuje kapitána Ernesta Krauseho, námořnického důstojníka mezinárodní flotily lodí, které mají za úkol dopravit vojáky a zásoby pro spojenecké síly v průběhu náročné mise při plavbě napříč Atlantikem. „Nacisté měli ponorky – U-Boot, jejichž úkolem bylo poslat ke dnu jakoukoliv spojeneckou loď, která plula po moři,“ pokračuje Hanks. Kromě něj mohou diváci na videu sledovat také vyprávění kapitána ve výslužbě Dalea Dye, režiséra Aarona Schneidera a herce Roba Morgana. Tématem traileru je převážně odpovědnost, která celou dobu ležela na bedrech kapitána Krauseho. Krause měl po celou dobu plavby v rukou životy všech členů posádky, takže každé rozhodnutí, které učinil, mělo vliv na osud všech zúčastněných.