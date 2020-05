Válečné drama Greyhound s Tomem Hanksem míří na Apple TV+

Jablečná streamovací apltforma Apple TV+ sice čelí časté kritice, která zmiňuje především nedostatek obsahu a neschopnost konkurovat větším gigantům jako je Netflix, ale i tak má stále co nabídnout a především se může pochlubit řadou unikátních děl a snímků, jenž nejsou nikde jinde k nalezení. Podobným hitem má být také chystané válečné drama Greyhound s Tomem Hanksem v hlavní roli, které brzy na Apple TV+ zamíří. Apple zároveň se Sony podepsal speciální exkluzivní smlouvu, která zajistí jablečné platformě jedno příjemné prvenství.

Pokud jste zhlédli všechny dostupné snímky na Apple TV+ a vaše neukojitelná žízeň po dalších přírůstcích postupně roste, máme pro vás dobrou zprávu. Tom Hanks si totiž střihl hlavní roli v nejnovějším válečném dramatu Greyhound, které zažilo poměrně hrbolatou cestu k úspěchu a prošlo si v důsledku koronavirové krize mnohými úskalími. Původně měl film totiž zářit na stříbrném plátně již na Den otců, ale to bylo vzhledem k opatřením odvoláno. Začala tak brutální a nemilosrdná válka streamovacích platforem, které se podbízely Sony a zahájily aukční přestřelku. Apple z tohoto boje nakonec vyšel jako vítěz a japonské společnosti zaplatil přes 70 milionů dolarů za exkluzivní práva na snímek.

V případě jablečné společnosti a Apple TV+ se tak jedná o právoplatně největší a nejdražší film, který bude na platformě k dispozici. Na druhou stranu se tento krok Applu nanejvýš vyplatí a rozhodně nažene do náruče společnosti další diváky a potenciální zákazníky, kteří by jinak byli odkázáni na kino. Ta jsou ale z velké části pořád uzavřená, alespoň ve Spojených státech, a situace je poměrně nejistá. Jisté ale je, že známá tvář Toma Hankse v hlavní roli zaujme celou řadu lidí, kteří by jinak o Apple TV+ ani nezavadili. Apple má navíc streamovací práva na 15 let, což je na poměry dnešní doby pořádně dlouhé období. Inovativní válečné drama o jednom oficírovi, který je zodpovědný za velení při Bitvě o Atlantik, si tak užijeme výhradně na jablečné službě, a to již za několik týdnů. Nezbývá než doufat, že se Apple brzy vytasí s dalšími podobnými peckami.