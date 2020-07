Jeden z nejuznávanějších leakerů potvrdil výrazné navýšení RAM u iPhonů 12 Pro

Zdá se, že správa aplikací spuštěných na pozadí bude na iPhonech 12 Pro lepší než kdy jindy. Před pár měsíci jsme totiž slyšeli o tom, že se je Apple chystá osadit 6 GB RAM paměti a nyní tuto zprávu potvrdil i jeden z nejuznávanějších leakerů současnosti, @L0vetodream.

Dle leakera se na 6 GB RAM dostanou velmi pravděpodobně jen modely z řady Pro. Zbylé iPhony – tedy 5,4” a 6,1” iPhony 12 – si budou muset i nadále vystačit se 4 GB RAM, což je hodnota, kterou dostaly do vínku i loňské iPhony 11 a 11 Pro či iPhony XS v roce 2018. Díky vyšší RAM paměti by měly nové iPhony 12 Pro lépe zvládat výše zmíněnou správu aplikací spuštěných na pozadí, díky čemuž by se mělo komplexnější využívání tohoto telefonu do značné míry zrychlit. Aplikace na pozadí by totiž nebyly ukončovány a jejich opětovné spuštění by proto bylo naprosto bleskové. Vyšší RAM by navíc mohla být čistě teoreticky předzvěstí příchodu propracovanějšího multitaskingu, který můžeme znát třeba z iPadů a po kterém mnozí jablíčkáři již dlouhé roky u iPhonů marně volají.

Nové iPhony 12 a 12 Pro se světu ukáží v průběhu letošního podzimu a to celkem ve čtyřech verzích – 5,4”, dvakrát 6,1” a 6,7” verzi s tím, že všechny dostanou OLED displej. Těšit se u nich můžeme na výraznou designovou změnu, kdy se od zaoblených boků navrátí k ostřejším hranám známým z iPhonů 5 či iPadů Pro 3. a 4. generace. Levnější modely by se měly dočkat “jen” duálních fotoaparátů, dražší pak dostanou trojité doplněné LiDAR senzorem.