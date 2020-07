Test rychlosti: Jak si vede druhá vývojářská beta iOS 14 oproti iOS 13.5.1

Apple včera večer vydal druhou vývojářskou betu iOS 14, o jejíž novinkách si můžete přečíst v jednom z našich minulých článků. Nová beta by měla být stabilnější a rychlejší, na což se opět podíval kanál iAppleBytes u iPhonů SE, 6s, 7, 8 a XR. Na test můžete udělat obrázek sami v odkaze pod tímto odstavcem.

Jako vždy začneme u iPhonu SE, u kterého vidíme domovskou obrazovku iOS dříve na zařízení s aktuálním iOS, a to přibližně o sekundu. Pohlédneme-li na aplikace třetích stran, zde to nevypadá vůbec zle, neboť Twitter, Apollon for Reddit i VK se dříve otevřou na druhé betě. Pár desetin sekundy mají naopak na aktuálním iOS k dobru Facebook a Instagram. Na iPhonu 6s operační systém naskočí dříve opět na iOS 13.5.1. Při pohledu na aplikace to není žádná sláva, neboť na druhé betě pracuje lépe jen Apollon for Reddit. Facebook, Youtube, Instagram, VK i Twitter běží svižněji na aktuálním iOS, byť se jedná o pár desetin sekundy. I u iPhonu 7 můžeme domovskou obrazovku vidět dříve na iOS 13.5.1, přičemž zde se jedná o rozdíl téměř pěti sekund. Výsledky aplikací třetích stran jsou ale zde zatím nejlepší, neboť drtivá většina z nich pracuje obdobně, což je jistě dobrá zpráva.

Ano, i u iPhonu 8 se operační systém spustí dříve na aktuálním iOS, rozdíl je zde ale oproti předchozímu modelu podstatně menší. I tady vypadá práce aplikací velmi dobře, neboť YouTube, Facebook, Twitter, Apollon for Reddit, VK i Instagram se otevřou dříve na druhé betě, která zaostává jen při spuštění Subway Surfers. U nejmladšího ve výběru naskočí systém o něco dříve na druhé vývojářské betě. Zde jsou výsledky obdobné jako u iPhonu 8. Vidíme tedy u drtivé většiny aplikací zrychlení. Pokud se na betu podíváme s odstupem, tak na to, že se jedná pouze o druhou betu, nevede si iOS 14 vůbec zle. Apple ještě čeká přes 2 měsíce úprav, doufejme tedy, že se stabilita a rychlost systému bude jen zlepšovat.