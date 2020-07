Na HomePod dorazí konečně možnost nastavení, po kterém jeho majitelé volali od představení

Sen mnoha majitelů HomePodu se stane již brzy realitou. Řeč není samozřejmě o ničem jiném, nežli o možnosti přenastavení výchozích aplikací pro dané úkony v čele s hudebním přehrávačem. Právě ten totiž mnohým majitelům HomePodu dlouhodobě nevyhovoval, jelikož jím bylo Apple Music. To se však nyní s příchodem nových verzí OS mění. Jako výchozí bude totiž možné nastavit třeba i Spotify.

Jestli byl za něco Apple dlouhodobě kritizován, byla to uzavřenost HomePodu službám a aplikacím třetích stran. Zářným příkladem bylo ještě donedávna právě Spotify, které nekooperovalo se Siri a tudíž nebylo možné jej přes Siri v HomePodu ovládat. To jinými slovy znamenalo, že veškerou hudbu z něj bylo možné pouštět jen přes AirPlay z jiného Apple zařízení. To se sice před nějakým časem změnilo, jelikož do Spotify přeci jen podpora Siri dorazila, avšak stále bylo pro jeho využití nutné asistentce zdlouhavě sdělit, že si přejete přehrát tu či tu skladbu právě ze Spotify. Nyní se však v iOS 14 a potažmo softwaru pro HomePod objevilo rozhraní pro navolení výchozích aplikací pro dané úkony, do kterého můžete navolit třeba právě Spotify. Jakmile tak uživatel učiní, vždy, když Siri poprosí o spuštění určité skladby, začne hrát právě Spotify a to bez toho, aniž by bylo nutné jej výslovně jmenovat jakožto přehrávač.

There it is…The ability to select default services for Music, Podcasts and Audiobooks on HomePod cc @markgurman pic.twitter.com/bmy8lnAV2f — Matt (@ttam110) July 7, 2020

Dá se očekávat, že “rozvolnění” HomePodu pomůže zvýšit jeho popularitu. Právě ta totiž není alespoň dle dostupných příliš vysoká, což se negativně odráží na prodejích produktu. Je tedy jasné, že Apple musel volání svých uživatelů vyslyšet a nabídnout jim možnost, která by je mohla ke koupi HomePodu přimět. Zda se mu to povedlo nebo je již na podobné věci příliš pozdě nicméně ukáže až čas.