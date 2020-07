Průlom v opravách iPhonů v ČR a SR: Neautorizované Apple servisy se nově dostanou k originálním dílům

Dnešní den se zřejmě zapíše nesmazatelným písmem do fungování některých československých neautorizovaných Apple servisů. Kalifornský gigant totiž před chvílí skrze tiskovou zprávu oznámil, že rozšiřuje svůj nedávno spuštěný podpůrný program pro neautorizované servisy umožňující jim získat například originální díly pro opravy iPhonů z USA i do zbytku světa. To jinými slovy znamená, že pokud budete svůj iPhone chtít opravit pomocí originálních dílů, již k tomu nebude nutné využívat služby autorizovaných servisů.

Do programu Nezávislých poskytovatelů oprav se může dle webových stránek Applu přihlásit prakticky každý firma, která má zájem provádět mimozáruční opravy iPhonů pro koncové uživatele. Jednou z mála podmínek je nepoužití ochranné známky Apple v názvu firmy nebo na webových stránkách servisu. Co se pak týče benefitů, které pro neautorizované servisy ze zapojení se do programu plynou, jsou to kromě originálních dílů, nástroje, školení, servisní příručky, diagnostické prostředky a další materiály Apple potřebné k provádění nejrůznějších mimozáručních oprav iPhonů. Všechny tyto věci se nicméně musí udržovat v utajení.

Co se týče prostor servisu, Apple přijme pod svá křídla jen ty, které sídlí na veřejně dobře přístupném místě vyjma rezidenční adresu. Další zajímavostí je pak to, že ačkoliv bude oprava probíhat v neautorizovaném servisu Applu, musí jí provést technik certifikovaný Apple. Rozhodně tedy neplatí, že by vám v servisu telefon opravil originálními díly kdokoliv nezkušený. Provozovatele podobných servisů nicméně může těšit alespoň to, že získání certifikace Apple pro technika není až tak složitá, jelikož jí lze získat v online Autorizovaném zkušebním centru a to na jeden rok, po kterém se certifikace musí obnovit.