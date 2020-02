Rozhovor s majitelem autorizovaného Apple Servisu o největších problémech Maců a na co si dát pozor

V minulém rozohovoru jsem Štěva vyzpovídal o tom, jak funguje servis iPhonů a dalších iOS zařízení. Tentokrát jsme se společně podívali na to nejzajímavější ze servisu Maců. První článek si přečetlo během týdne přes 10 tisíc čtenářů a věříme, že i tento se vám bude líbit a dozvíte se to, co vás zajímá. Pokud byste se však rádi zeptali na jiné otázky ohledně servisu svých produktů, pak je rozhodně napište do komentářů pod tento článek a Štěvo na ně odpoví buď přímo do komentářů nebo z nich uděláme další rozhovor.

Ahoj Štěvo, náš první rozhovor vyvolal velký zájem a proto jsem rád, že jsme se dohodli na dalším tématu, které společně rozebereme. Tentokrát bych se tě rád zeptal na to, jak je to s opravami a problémy Maců. Rovnou bych rád začal tím, co je dle vašich zkušeností nejčastější problém, se kterým vás navštěvují majitelé MacBooků a jaký naopak trápí majitele stolních počítačů.

Ahoj Roman! Som veľmi rád, že to ľudí zaujalo, dokonca sme mali aj zopár pripadov kde nás, s odvolaním sa na článok, kontaktovali. K otázke, asi najčastejšia závada je momentálne výmenný program na klávesnice na Macbookoch s butterfly technológiou. Musím však jedným dychom dodať, že daný problém nie je vôbec taký ako by si ľudia mohli myslieť. Bohužiaľ žijeme v dobe kedy na počítači pracujú ľudia takmer neustále, či už na cestách, doma, v práci alebo v kaviarni. Veľmi často je jediným problémom špina ktorú toto náročné využívanie prináša. Viem, že si týmto vyslúžim vlnu kritiky zo strany užívateľov ale je to tak. Užívateľ veľa krát fajčí, pije kávu, obeduje nad svojím počitačom a to prináša svoju daň. Je úplne bežné, že pri tom sem tam niečo kvapne, drobné čiastočky jedla spadnú na klávesnicu ktorú síce užívateľ utrie a myslí si, že je všetko v poriadku ale opak je pravdov

Pri dnešnom zmenšovaní stačí aj to málo čo sa dostane pod klávesnicu na to, aby neklikala dobre, lepila sa a v konečnom dôsledku spôsobovala užívateľovi problém. Na druhú stranu musím povedať, že to nie je dobre konštrukčne vymyslené, na čo prišiel uz aj sám Apple, nakoľko drobná omrvika nemôže spôsobovať ľudom takýto problém. Reálne cca 70% týchto opráv sme schopný vyriešiť len vyčistením. Samozrejme ďalšou kategóriou sú mechanické poškodenia. Zabudnutý predmet na klávesnici a následne poškodený display, ohnuté rohy ktoré sú niekedy tak rozsiehle, že až praskne display, poškodený topcase snahou užívateľa o vyčistenie Macu či uz pre to, že mu zle kliká kláves alebo preto, že sa mu na ňu nieco vylialo/kvaplo. Samozrejme ide aj o výmenu batérie ktorá je už po svojej životnosti.

Pri stolných Macoch, ktorých chodí na servis o poznanie menej, ide väčšinou o vylepšenia, ludia pochpili, že svojpomocnou úpravou si môžu spôsobiť viac zlého. Nakoľko má Apple veľmi prepracované adhezíva, tak drvivá väčšina treťostranných výrobcov nie je schopná ich vyrobiť tak, aby dobre držali pre to sme mali zopár prípadov kedy si užívateľ menil sám disk v lepenom iMacu a odpadol mu display. Na záruku ide vačšinou o vadný disk a preto musím povedať moju obľúbenú vetu: Dáta, ktoré nie su zálohované, nie su dôležité! Prípadne opravy iMacov po zásahu elektrickým výbojom, tam to ma Apple velmi dobre odfiltrovane na zdroji, že aj keď nie je použitá prepäťová ochrana tak to zatial vždy chytil len zdroj.

Jaký je u vás zhruba poměr mezi opravami počítačů od Apple a ostatními zařízeními jako jsou iOS zařízení nebo Apple Watch a další? Odpovídá podle tebe tento poměr počtu prodaných kusů nebo se zkrátka něco kazí víc než něco jiného?

Pomer je asi 4-5 iOS zariadení na jeden počítač, čo by asi aj sedelo na pomer predajov. Ale k tomu nie som až tak kompetentný sa vyjadrovať nakoľko predávame veci len v malom.

Jak se mají o počítač starat lidé, kteří používají MacBook v podstatě jako stolní počítač? Často jej tedy mají doma na stole a přenáší jej jen jednou za čas. Mají jej mít neustále zapnutý v nabíječce nebo jej naopak přes noc nabít a přes den pracovat na baterii?

Pokiaľ sa budeme bavit o počítači s tou problemovou klávesnicou, určite by som ho používal zavretý alebo minimálne len čiastočne otvorebý pokiaľ užívateľ pracuje s externou klávesnicou a myšou. Pokiaľ pracuje priamo na danom macbooku a má len pripojeny externý monitor tak je to v pohode nakoľko sa prach tak neusádza na klávesnici. Ale ked vidím niektoré počítače kde nie je užívateľ schopný si aspoň handričkou pretrieť vrch s klávesnicou tak sa mi zastavuje rozum, že sa vôbec sťažuje na problém s tým spojený. Ale k inej veci na ktorú si asi narážal viac, batéria. Batéria je kapitola sama o sebe, zaujíma to veľmi veľa ľudí a nájde sa mnoho názorov, či už odborných alebo laických.

Nejdem sa tu hrať na najväčšieho odborníka na batérie ale odovzdám Tebe aj čitateľom moje rokmi nadobudnuté skúsenosti. Niektoré možno budú v rozpore so všetkým čo v dnešnej dobe o batériach, hlavne lítiových (ďalej označovaných len Li), vieme. Budem hovoriť o veciach ktoré by sme nemali robiť alebo mali robiť a treba si uvedomiť, ze mali a nemali neznamená, že musíme alebo nesmieme. Pokial tie dobré nebudeme robit stále, nič sa nestane tak isto pokiaľ budeme robiť veci ktoré sa nemajú, pravidelne, tiež sa svet nezrúti a betéria sa nepokazí zo dňa na deň.

V prvom rade batérie vždy treba používať, nerobí im dobre pokiaľ sú stále len na nabíjačke alebo nebodaj dlhodobo vybité. Určite si vravíš, čo to znamená používať, odporúčam ročne “nabehať” aspoň 100 nabíjacích cyklov. Vždy sa pousmejem, keď vidím inzerát: Macbook vo výbornom stave, 2 ročný, 60 nabíjacích cyklov. Počet nabíjacích cyklov zistíte: / O tomto počítači Mac / Hlásenie o systéme / Napájanie a tak je položka Počet cyklov. Ako môžete vidieť, môj Macbook Air ktorý používam ako druhý stroj, má po nieco vyše roku 117 nabíjacích cyklov.

Verejne známa informácia je, že by sa batéria nemala nabíjať na 100% a vybíjať pod 20% a pokiaľ viem, že ju nebudem dlhšie používať tak by sa mala skladovat pri cca 50% nabitej kapacity ale tak isto sa tvrdí, že batériu je možné nabíjať z akej koľvek kapacity ale najlepšie do plna. Ako vidíš, veľké množstvo z týchto informácii si protirečí. Zo skúsenosti Ti poviem, neviem si predstaviť, že by som išiel na rokovanie, služobnú cestu alebo podobnú udalosť, kde budem moje zariadenie potrebovať, s 80% baterkou. Batériu sa snažím nabíjať do plna, odkiaľ koľvek. Kludne ju aj vybijem, ale vždy sa ju snažím čím skor nabiť. Problém Li batérii je v tom, že pokiaľ ich napätie klesne pod určitú úroveň, proces nabíjania nie je možné tak úplne ľahko začať. Nazýva sa to podbitá batéria. Čo znamená, pokiaľ som potreboval pracovat a vybil som svoju batériu a napríklad idem na druhý deň na týždeň na dovolenku na ktorej si chcem odýchnuť a neberiem macbook so sebou, určite ho aspoň trochu dobijem, úplne postačí 20-30% ale môžem kľudne aj do plna. Povedzme si to na rovinu, zariedenia Apple su robené pre Americký trh a tým padom sú robené blbuvzdorne čiže 0% na batérii neznamená, že je úplne vybitá a vždy je tam určitá rezerva aby sa minimalizovala možnosť podbitia batérie. Ano, zariadenie si už bez nabíjačky nezapneš, ale ochráni Ti to batériu. Za mňa je to super vlastnosť. Pri bežnom používaní neriešim či nabíjam, nenabíjam, či som už nabitý, musíme si uvedomiť, že ide o veci ktoré majú slúžiť nám a nie my im. Ale pokiaľ mám macbook s ktorým pracujem prevážne doma/v práci, neprenášam ho a som väčšinou na nabíjačke odporúčam aspoň 1-2 krát do týždňa spraviť nabíjací cyklus. Napríklad v útorok pridem do práce, ráno odpojím mac od nabíjačky a zapojím keď ma upozorní, že má už len 10% batérie.

A v poslednom rade, nabíjačky. Rozdelme si to na dva druhy. Magsafe nabíjačky všetci urcite poznajú, v tomto prípade platia dve zásady, nepoužívajte menej watovú nabíjačku ako potrebuje váš mac, škodí to hlavne tej nabíjačke ktorá sa može preťažiť a pokaziť. Silnejšiu nabíjačku som používal takmer vždy, kludne môžete ja vy. Pri nových USB-C nabíjačkách je to už trošku inak. Stále síce platí, že možeme používať silnejšiu nabíjačku, ale pokiaľ použijeme slabšiu tak je už ochránená štandardom PD čo znamená, že nie je na preťaženie tak náchylná ale naopak, v tomto prípade oveľa viac trpí batérie. Tu si ale treba dať pozor na dve veci, nie len slabá nabíjačka môže spôsobiť problém ale aj poškodený alebo neoriginálny kábel nemusi mať potrebnú priepustnosť alebo redukcia cez ktorú nabíjate tiež nemusí zvládnuť preniest toľko watov koľko by bolo treba. Informáciu o watoch nájdete presne tam kde je zobrazený počet cyklov ale informácia sa nachádza úplne dole v položke napájanie.

Opravám počítačů se věnuješ již téměř patnáct let a většinu z nich pak konkrétně opravám Maců. Je podle tebe pravda, že poslední dobou jsou počítače od Applu méně kvalitní než dříve a je potřeba řešit více oprav?