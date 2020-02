Rozhovor s majitelem autorizovaného Apple Servisu o tom, na co si dát při servisu a reklamaci pozor

Milovníkům Applu z Bratislavy a okolí jistě nemusím dnešního hosta na rozhovor představovat. Pro všechny ostatní je však důležité podotknout, že Štěvo je můj dlouholetý kamarád, který se věnuje servisu Applu již více než deset let. Aktuálně je v pozici majitele jednoho ze dvou autorizovaných servisů společnosti Apple na Slovensku a proto jsme se jej zeptali na pár otázek, které by mohly zajímat majitele Apple zařízení. Na to, na co si dávat pozor a jak vlastně fungují autorizované servisní centra se pojďme podívat v následujících řádcích, kde na mé otázky odpovídá Štefan Štefanov.

Ahoj Števo, vždy se snažím, aby lidé věděli, s kým mají v rozhovoru tu čest a proto tě poprosím, abys představil nejen sebe, ale také svůj autorizovaný Apple Servis CCC.

Ahoj Roman, ďakujem Ti za príležitosť predstaviť seba, našu firmu a odpovedať Ti na otázky. Ja som od mala IT nadšenec, či už išlo o klasické PC alebo neskôr o Apple zariadenia. Snažím sa mať komplexný rozhľad nie len o Apple, ale aj celkovo o dianí v našom obore. Moje praktické skúsenosti sa začali pred viac ako 10 rokmi, keď som si zaobstaral môj prvý Mac. Bral som to ako vhodnú investíciu do rozvoja mojich vedomostí. Bol to Macbook Pro 13” mid2010, s ktorým som sa najprv musel zoznámiť, a hneď potom som ho začal aj vylepšovať. V roku 2012 som nastúpil do APR M:zone, kde som pracoval v predajni Eurovea na pozícii Service Manager. Začínali sme najskôr dvaja a keď som v roku 2018 odchádzal, bolo nás už osem.

Na jeseň roku 2018 sa mi podarilo vstúpiť do spoločnosti C.C.C. s.r.o., ktorá je Autorizovaným servisom spoločnosti Apple a mám v nej majoritný podiel. V priebehu niekoľkých mesiacov sme spoločnosť v rámci Bratislavy presťahovali na novú adresu, na Námestie Biely kríž 1, ktorá je pre klientov dostupnejšia. Snažíme sa neustále poskytovať pre našich klientov len ten najlepší servis s ľudským prístupom. To, že sa nám to s pomocou mojich spolupracovníkov darí, dokazuje aj ohlas našich klientov. V pláne máme aj nové služby, ktoré chceme spustiť v najbližších mesiacoch, ale o tom sa ešte dozviete.

Je vidět, že máš se servisem zkušenosti. Jaké jsou u vás nejčastější závady, které řešíte, co se týká skutečných chyb a poruch zařízení a jaké jsou naopak největší problémy, které si zákazníci způsobili sami například pádem zařízení?

Ďakujem, celkovo sa servisu venujem už cca 15 rokov, samozrejme na začiatku to bolo skôr medzi kamarátmi. Čo sa týka porúch, veľmi často ide o rôzne výmenné programy, výmena batérií, slabo hrajúce AirPods a samozrejme kopa rozbitých zariadení. Naši klienti prinášajú svoje zariadenia na rôzne vylepšenia ako je napr. navýšenie RAM, kde je to možné alebo výmena disku za SSD, lebo každý chce mať svoje zariadenie čo najrýchlejšie. Najčastejšie poruchy, ktoré si ľudia spôsobia sami, sú rozbitie zariadenia alebo kontakt zariadenia s kvapalinou.

Apple se poslední roky chlubí u svých iPhonů a Apple Watch odolností proti vodě a dokonce i udává, že mají nové iPhony ochranu s označením iP67 až iP68. Na druhou stranu však také v další větě sám Apple dodává, že poškození kapalinou není kryté zárukou. Jak to tedy prosím je v praxi a můžeme s iPhonem do bazénu?

Jednoznačne NIE!

Najväčšia chyba, ktorú ľudia robia je, že na dovolenke, keď je vonku teplo, sa rozhodnú, urobiť si fotku/video pod vodou. Treba si uvedomiť, že ten telefón je rozohriaty a vy ho chcete dať do vody. Nerobte to, na to sú určené špeciálne zariadenia a nie telefón. Zákazníci si v 99% prípadov zamieňajú pojem vodoodolný s pojmom vodotesný. Všetky telefóny sú len vodoodolné, pri hodinkách je to trošku iné, pretože sú vodoodolné do 50m. Telefón má množstvo otvorov a vodoodolnosť je maximálne do 4 metrov. A nadmerné zahriatie v letnom čase má veľký vplyv na jeho vodoodolnosť. Ako to aj sám Apple uvádza, vodoodolný telefón nie je určený na to, aby sa zámerne vystavoval vode. Keďže je zariadenie len vodoodolné a nie vodotesné, je samozrejme vylúčená záruka v prípade kontaktu s vodou, nakoľko nie je možné dokázať spôsob, ako tam voda vnikla. Ak by bolo zariadenie vodotesné, bolo by to iné.

Jak je to s jinými poškozeními, které se občas zkrátka stávají. Typický příklad lidí, kteří si stěžují na našich diskusních fórech je, že jim před půl rokem prasklo zadní sklo na iPhone, nyní jim začal blbnout reproduktor nebo wi-fi a servis jim kvůli prasklému sklu zamítl uznat záruku. Má na to servis právo a co vlastně je již poškození, které je neslučitelné s uznáním záruky.

Autorizovaný servis môže postupovať len v súlade s podmienkami výrobcu. Treba si uvedomiť, že iOS zariadenia sú vyrobené ako jeden celok a tak sú aj posudzované. Hneď ako sa poškodí niektorá z jeho súčastí je už so zárukou problém. Jedinou výnimkou je rozbitý displej, ktorý je na iPhonoch možné za úhradu vymeniť a záruka pokračuje ďalej. Často dostávame otázku, či naďalej bude zariadenie vodoodolné. Áno, pokiaľ využijete služby autorizovaného servisu, telefón bude naďalej mať všetky vlastnosti ako keď bol vyrobený. Pri Macbookoch je to trošku iné, lebo všetky diely sú vymeniteľné, a preto je to posudzované trochu inak.

Často si v našich diskusích lidé stěžují na velmi rychlou ztrátu kapacity baterie a malou výdrž telefonu. Je z tvého pohledu skutečně výrazný rozdíl v tom, jakým stylem telefon nabíjíš a jak se o něj staráš, nebo v rámci například dvou let, kdy telefon používáš, než jej vyměníš za nový, je to v podstatě jedno? Jak se případně dá předcházet ztrátě kapacity v baterii?

Ja osobne si svoje zariadenia nabíjam v noci. Odporúčam sa riadiť klasickými zásadami: nevybíjať tzv. do mŕtva, dobíjať zariadenie pri akejkoľvek hodnote stavu batérie a ak je to možné nabiť doplna. Zatiaľ som nikdy nepotreboval batériu meniť. Apple ma na to zameranú stránku: apple.com/batteries.

A musím povedať, že väčšinu problémov s batériou má na svedomí softvér. Zvyčajne ide o zle nastavené využívanie lokalizačných služieb, zle realizovaná aktualizácia, starý systém a podobne.

Chtěl bych tě taky poprosit, zda bys jednou provždy mohl lidem vysvětlit, jak to má Apple se zárukou a jakým způsobem ji může zákazník uplatnit. Jaký telefon vám mohu donést v prvním roce po koupi a jaký během dvou let po koupi?

Celosvetovo platí jednoročná medzinárodná záruka. V tomto období je možné reklamovať akékoľvek zariadenie, nakoľko je v záruke. V druhom roku platí, že zariadenie zakúpené pre firmu je už mimo záruky, pretože sa riadime Obchodným zákonníkom a nie Občianskym, to znamená 12 mesačnú záruku. Zariadenie zakúpené u operátora je možné v druhom roku reklamovať len u neho, pretože majú dohodnuté iné záručné podmienky. Zariadenia zakúpene na Slovensku súkromnou osobou je možné v druhom roku záruky reklamovať buď u predajcu alebo v autorizovanom servise. Priamou návštevou autorizovaného servisu klient získa rýchlejšie riešenie problému s profesionálnym prístupom. Radi Vás u nás privítame.

Števko, děkuju moc za rozhovor a přeju co nejvíc spokojených zákazníků.

Roman, aj ja ďakujem za možnosť odovzdať tieto informácie vašim čitateľom.