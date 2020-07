Implementace Apple Pay do aplikací pro Macy bude pro vývojáře ještě jednodušší

Zdá se, že vývoj chce Apple vývoj univerzálních aplikací pro iPady a Macy vývojářům usnadnit co možná nejvíce. Projekt Catalyst na macOS Big Sur, který je k tvorbě univerzálních aplikací potřeba, se totiž nyní dočkal podpory API zprovozňujícího Apple Pay, díky čemuž se mohou vývojáři začít již u svých aplikací soustředit na novou verzi OS.

Apple Pay je sice primárně vnímáno jakožto skvělá náhrada klasických platebních karet, využít jej však lze i k platbám v aplikacích či na internetu. Aby právě tyto platby Apple vývojářům co nejvíce ulehčil, rozhodl se nyní vnuknout do Catalyst pro macOS Big Sur jeho podporu, díky čemuž budou moci vývojáři tvořit jednotné aplikace, které již budou s podporou Apple Pay pro platby za obsah počítat. Díky tomu jim tak odpadne spousta práce a vývoj aplikací se tak stane jednodušší a tedy i rychlejší. Z toho by měli ve výsledku těžit i uživatelé, kteří by měli díky tomu mít k dispozici mnohem více univerzálních aplikací.

O univerzálních aplikacích se hovořilo mnoho let, přičemž až loňský rok je de facto uvedl ve velkém. S odstupem času se nicméně dá říci, že ani loňské uvedení nebude mít zřejmě oproti tomu letošnímu z hlediska velikosti žádnou šanci. Díky procesorům Apple Silicon, které bez jakékoliv úpravy rozjedou jak aplikace pro iOS/iPadOS, tak macOS totiž zažijí univerzální aplikace zcela určitě nevídaný rozkvět. Nezbývá než doufat, že tuto šanci chytí vývojáři za pačesy a celý jablečný ekosystém softwarově rozkvete.