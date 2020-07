Apple Pay začne v iOS 14 podporovat QR platby

QR platby, které umožňují například různé mobilní bankovní aplikace, se těší v poslední době čím dál větší popularitě. Vzhledem k tomu, jak jednoduché jejich využití je, se však není čemu divit. Stačí totiž de facto jen namířit telefon se spuštěnou aplikací na QR kór, ten nechat oskenovat a platbu následně bez jakéhokoliv dalšího vyplňování detailů potvrdit. Princip QR plateb se nyní evidentně zalíbil i Applu, který se jej proto rozhodl implementovat do iOS 14, kde jej propojí s Apple Pay.

Doposud šlo Apple Pay využívat primárně jakožto náhrada klasických platebních karet v obchodech, potažmo pro platby na internetu v obchodech prodejců podporujících tuto technologii. Kód z Wallet v iOS 14, který se podařil vydolovat vývojářům z 9to5mac, však odhaluje, že přes Apple Pay brzy zaplatíme právě i přes QR kódy a to na stejném principu jako v případě klasických bankovních aplikací. Do Wallet tedy zřejmě přibude rozhraní pro spuštění skeneru QR kódu, které tento typ platby umožní. Stejně tak by do něj mělo přibýt i rozhraní pro generování vlastních QR kódů zobrazovaných na displeji, díky kterým by zase mělo být snadné nechat si za něco tímto způsobem zaplatit.

Jelikož Apple tuto novinku neoznámil na WWDC a z bety iOS 14 se zdá, že je zatím spíše v plenkách, těžko v tuto chvíli říci, zda se jí dočkáme už v prvních verzích systému či jí bude Apple vyvíjet déle a přidá ji až v některém z updatů iOS 14. Už nyní však můžeme s jistotou říci, že se jedná o parádní vychytávku, která rozhodně potěší, jelikož placení pomocí mobilu opět lehce posune kupředu.