Apple Music se v iOS 14 dočkalo hezkého vylepšení

Před pár týdny představený iOS 14 přinesl celou řadu novinek, o kterých jsme vás informovali v jednom z minulých článků. Svého vylepšení se dočkala i služba Apple Music, do které je nyní přidáno něco, o čem řeč prozatím nikde nebyla.

Na mysli máme animované plakáty skladeb. Ty samy o sobě vždy vypadaly skvěle, ovšem animace jejich design posouvá ještě o úroveň výše. Společnost se opravdu o vizuální podobu těchto plakátů vždy starala, jelikož několikrát objednala umělce pracující na skutečných návrzích alb, aby takové plakáty vyhotovili. Tato funkce je nově zpřístupněna v iOS 14 od tohoto týdne. Prozatím se jedná o mixy osobní hudby a několika seznamů skladeb Applu. Jak můžete vidět ve videu pod odstavcem, většinou se jedná o několikasekundové sekvence, jež jsou spuštěny za sebou v nekoneřné smyčce. Nutno ale říct, že vypadají parádně.

Slick little animations coming to Apple Music playlist art https://t.co/EPBlsx4UdW pic.twitter.com/d7gt2GMPho — Benjamin Mayo (@bzamayo) July 7, 2020

Animované plakáty jsou k vidění pouze v kartě „Listen Now“. Dá se ale očekávat, že postupem času se tato novinka rozšíří i do jiných částí služby. Možná to bude už tento týden, neboť existují spekulace, že Apple vydá druhou vývojářskou betu iOS 14. V tomto měsíci by rovněž měla dorazit veřejná beta, ostrá verze jako obvykle vyjde někdy na podzim. Jak jste spokojeni s iOS 14 a která novinka vám udělala největší radost?