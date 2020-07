Dodací doba iMaců se opět výrazně prodloužila, jejich nová generace je zřejmě blízko

Brzký příchod nové generace iMaců se díky velkému množství úniků z posledních týdnů bere již víceméně jako hotová věc. Otázkou však stále je jak to, zda bude nová generace výrazně designově pozměněná, tak i to, zda jí Apple představí už v průběhu léta skrze tiskovou zprávu nebo si počká až na podzim a ohlásí ji po boku nových iPhonů. Vzhledem k jeho posledním krokům se však zdá pravděpodobnější varianta číslo 1.

Stalo se již jakousi tradicí, že před představením nové generace určitého produktu Apple výrazně utlumí výrobu generace předešlé, což se podepíše na její skladové dostupnosti. A právě to se zřejmě děje i nyní. Jablíčkáři po celém světě včetně Česka si totiž začali na oficiálním Online Storu Applu všímat toho, že vrcholové 27” iMacy jim je Apple schopen doručit až na začátku září, základní model pak na konci července. Ještě donedávna byla přitom dodací doba řádově několik dní, maximálně kratší týdny. Zhoršenou dostupnost navíc nelze v současnosti připisovat ani pandemii koronaviru, jelikož ta Asii, ve které iMacy vznikají, již tak výrazně nedecimuje a tudíž by se takto drasticky do prodejnosti strojů jen stěží podepsala. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se tudíž logicky jeví útlum výroby ze strany Applu.

Že jsou nové iMacy na spadnutí ostatně naznačil i nedávný únik benchmarku zachycující výkon doposud nepředstaveného stroje s novým procesorem z dílny Intelu, z čehož lze usuzovat, že probíhají jeho poslední testy. Právě procesor od Intelu však vzbudil mezi některými jablíčkáři určité rozčarování, jelikož očekávali, že se v nové generaci iMaců objeví procesory Apple Silicon. Na ty si však budeme zřejmě muset nakonec u těchto strojů ještě minimálně rok počkat. Doufejme, že totéž nebude platit i o změně designu, ke které se podle všeho schyluje také.